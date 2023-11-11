Tüzük başka bahara

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Kurultay için işaret edilen tarih ise yerel seçim sonrası. Özel'in bu kararı almasında etkili olan faktörün, Parti Meclisi (PM) seçimlerindeki sonuçlar olduğu bildirildi. PM seçimlerinde Özel’in listesinden en çok oyu alan Gökan Zeybek 648 oyda kalmıştı. Yeni Şafak'a konuşan CHP'li bir vekil, tüzük kurultayı konusunda Özel ve ekibinin ciddi bir hazırlık içerisinde bulunmadığını bu nedenle de kurultay konusunda karnından konuşan isimlerin çoğaldığını söyledi.
Avize ve lambaları saydılar
Yargıda yaşanan krizi Meclis’te boykot bahanesi yapan CHP’ye HEDEP, DP ve TİP’liler de destek verdi. Genel Kurul’daki eyleme kısa süre katılan CHP Lideri Özgür Özel, halkı yeniden sokağa çağırdı. Ayrıca CHP’nin yeni vekili Ali Gökçek’in Meclis Başkanlık Divanı etrafından ayrılmaması ve uzun süre Divan’ı incelemesi dikkat çekti. Bazı vekiller, Genel Kurul salonundaki stenograf masalarını incelerken, bazıları da salondaki avizeleri ve lambaları saydı.