Tüzük başka bahara

Kurultay için işaret edilen tarih ise yerel seçim sonrası. Özel'in bu kararı almasında etkili olan faktörün, Parti Meclisi (PM) seçimlerindeki sonuçlar olduğu bildirildi. PM seçimlerinde Özel’in listesinden en çok oyu alan Gökan Zeybek 648 oyda kalmıştı. Yeni Şafak'a konuşan CHP'li bir vekil, tüzük kurultayı konusunda Özel ve ekibinin ciddi bir hazırlık içerisinde bulunmadığını bu nedenle de kurultay konusunda karnından konuşan isimlerin çoğaldığını söyledi.