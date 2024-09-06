Tüzükte Özel ile İmamoğlu pazarlığı

CHP'de, 10 aydır beklenen Tüzük Kurultayı bugün başlıyor. Kurultayda, delegasyonun ağırlıklı paydasını elinde bulunduran Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkan Özgür Özel arasındaki pazarlıklara şahitlik edilecek. Kurultay, Genel Merkez ile parti içi muhalefet arasındaki güç mücadelesine de sahne olacak. Olası seçimli kurultayın provası niteliğindeki Tüzük Kurultayı'nda, Genel Merkez’in hazırladığı yeni tüzüğün reddedilmesi halinde, Özel'in meşruluğu da sorgulanacak.





İPLERİ ELE ALMAK İSTİYOR

Öte yandan Özel'in hazırlattığı yeni tüzükte hem kendisini hem de delegeyi elinde tutan İmamoğlu'nu önceleyen maddeler de var. Özel'in örgütü güçlü genel sekreterlik formülüyle İmamoğlu'nun kontrolüne vermek niyetinde gibi gözükmeye çalıştığı ancak asıl niyetini sakladığı bildirildi. Kaynaklar, "Özel, yeni tüzükle, il başkanlarını doğrudan kendisine bağlı hale getirmek istiyor. Kısacası, İmamoğlu'na karşı 'işi sıkı tutmak' niyetinde. İmamoğlu'nu kontrol altına almakta zorlandığı için il başkanlarını kendisine bağlayıp, ipleri eline almak istiyor" dedi.





DELEGEYİ SERBEST BIRAKIR MI?

İmamoğlu'na yakın çevreler ise, 'İBB Başkanı'nın Kasım 2023'teki gibi delegeler üzerinde tam saha pres yapmayarak, serbest bırakabileceğini' belirtti. Kaynaklar, böyle bir durumun en çok Özel'i zorlayacağına işaret ederek, "Özel, İmamoğlu desteğini arkasına almak için bazı tavizler vermek zorunda. Bu tavizlerden biri de genel sekterliğin güçlendirilmesidir. Bu şartlar altında, Ekrem İmamoğlu ile Özel arasında delege ve tüzük pazarlığı yaşanabilir" dedi.





Muhalifler Özel’e karşı birleşti

CHP'de muhalif delegeler, Tüzük Kurultayı'nda Genel Merkez'in sunduğu taslakta yer alan 'örgüt denetiminde ön seçim', '3 dönem kuralı' ve 'Genel Merkez’e tanınan yüzde 15'lik cinsiyet ve meslek kotasına' karşı itiraz etmeye hazırlanıyor. Öte yandan önceki kurultay toplantısında Özel'i destekleyen 65 delege, Ankara'da Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun delegelere, hakim denetimde ön seçim için 'ısrarcı olun' dediği bildirildi.





ÇOK SAYIDA ÖNERGE HAZIRLANDI

Delegelerin bu maddelerin değiştirilmesi için çok sayıda önerge hazırladıkları bildirildi. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'na yakın delegelerin iş birliği yapacağı iddia edildi. Delegeler, 'hakim gözetiminde tüm üyelerin katılacağı ön seçim', 'milletvekilleri ve belediye başkanlarının görev süresinin iki dönem ile sınırlanması' ve 'cinsiyet ve meslek kotasının yüzde 5'le sınırlandırılması' yönünde önerge verecek.



