Twitter’dan Bakan Soylu’nun tweetine engelleme

Bir süredir provokatif olayların sergilendiği Boğaziçi Üniversitesi’nde, geçtiğimiz günlerde üzerine LGBT paçavrası yerleştirilmiş Kabe resmi, yere serilmişti.
Olay hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili gelişmeleri paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!” paylaşımında bulunmuştu.
Twitter, “4 LGBT sapkını” söylemi nedeniyle Bakan Soylu’nun tweetini kısıtladı. Paylaşıma, “Bu Tweet, nefret davranışı hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti. Ancak Twitter, tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi” notu düşüldü.
Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!
Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 29, 2021