Gündem Twitterdan Bakan Soylunun tweetine engelleme
POLİTİKA

Twitter’dan Bakan Soylu’nun tweetine engelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe resmi üzerine LGBT paçavrasının yerleştirilmesi sonrası attığı "Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı" paylaşımı Twitter tarafından kısıtlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

Bir süredir provokatif olayların sergilendiği Boğaziçi Üniversitesi’nde, geçtiğimiz günlerde üzerine LGBT paçavrası yerleştirilmiş Kabe resmi, yere serilmişti.

Olay hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili gelişmeleri paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!” paylaşımında bulunmuştu.

Twitter, “4 LGBT sapkını” söylemi nedeniyle Bakan Soylu’nun tweetini kısıtladı. Paylaşıma, “Bu Tweet, nefret davranışı hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti. Ancak Twitter, tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi” notu düşüldü.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe provokasyonuna soruşturma: 4 LGBT sapkını gözaltına alındı
GÜNDEM
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe provokasyonuna soruşturma: 4 LGBT sapkını gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığa tepki gösteren öğrencileri tek tek fişlemişler
GÜNDEM
Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığa tepki gösteren öğrencileri tek tek fişlemişler

Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük provokasyon: Kabe fotoğrafına LGBT paçavrası yerleştirdiler
OYNAT 01:01
Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük provokasyon: Kabe fotoğrafına LGBT paçavrası yerleştirdiler
Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolar büyük bir provokasyona sahne oldu. Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı üniversitede bu kez Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.


Abone Ol Google News
İçinde etten başka her şey var

İçinde etten başka her şey var

Vatandaşlar, işletmelerin gramaj oyununa karşı uyarıldı.
iPhonelar için yeni güncelleme

iPhone'lar için yeni güncelleme

​Maske takanların telefon kilidini açması kolaylaşıyor.
Gizli Haçlı Seferi

​FETÖ'nün akıl almaz Hıristiyanlık propagandası.

​1 Mart'ta okullar 8. ve 12. sınıflara kapılarını açacak.

Fay Yasası'nda sona gelindi: İzmir'de açıklanacak.
İzmir'de afet günü

İzmir'de afet günü

Depremlerden sonra yağan yağmur sele dönüştü.
İstanbul'a <br>güzel haber

İstanbul'a
güzel haber

Barajlardaki doluluk oranı giderek yükseliyor.

Risk haritası yeniden kızardı

Risk haritası yeniden kızardı

​Mezarlıklar bile riskli görünürken yasaklar vakaları azaltmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.