EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Üç koldan Anayasa çalışması

Üç koldan Anayasa çalışması

Uğur Duyan
04:0023/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Meclis, 1 Ekim'de yeni yasama yılının açılışıyla birlikte yeni anayasa ve yeni yargı paketleri üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştıracak.

Anayasa ve yargı reformu süreçlerini hız kazandırmak isteyen AK Parti'de, ekonomi gündemi dışındaki ağırlığını sivil anayasa ve yüksek yargıdaki yorum farklarının önüne geçecek yasal düzenlemelere verecek. AK Parti, yeni anayasa çalışmalarını iki koldan yürütecek. AK Parti Grup Yönetimi, Meclis'teki siyasi partileri ziyaret edecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise Meclis dışına odaklanacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise sivil toplum kuruluşları (STK) üzerinden süreci devam ettirecek. Bunun dışında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yeni anayasa için başlattığı süreci tamamlayacak. Daha önce anayasa turlarına çıkan Kurtulmuş, yeni dönemde STK, üniversiteler ve düşünce kuruluşlarından da yeni anayasaya ilişkin görüş ve önerilerini isteyecek.




#TBMM
#siyaset
#anayasa

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tediyeler ne zaman yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı! 2024 yılı ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu