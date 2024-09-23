Üç koldan Anayasa çalışması

Anayasa ve yargı reformu süreçlerini hız kazandırmak isteyen AK Parti'de, ekonomi gündemi dışındaki ağırlığını sivil anayasa ve yüksek yargıdaki yorum farklarının önüne geçecek yasal düzenlemelere verecek. AK Parti, yeni anayasa çalışmalarını iki koldan yürütecek. AK Parti Grup Yönetimi, Meclis'teki siyasi partileri ziyaret edecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise Meclis dışına odaklanacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise sivil toplum kuruluşları (STK) üzerinden süreci devam ettirecek. Bunun dışında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yeni anayasa için başlattığı süreci tamamlayacak. Daha önce anayasa turlarına çıkan Kurtulmuş, yeni dönemde STK, üniversiteler ve düşünce kuruluşlarından da yeni anayasaya ilişkin görüş ve önerilerini isteyecek.