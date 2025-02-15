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Üç kulaklı, tek gözlü ve ters ayaklı olarak doğdu

Üç kulaklı, tek gözlü ve ters ayaklı olarak doğdu

14:5315/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
IHA
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Beslenme yetisi olmayan yavrunun kısa süre içinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Beslenme yetisi olmayan yavrunun kısa süre içinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ankara'da 3 kulağı, tek gözü ve ters ayaklarıyla dünyaya gelmesinin ardından kısa bir süre sonra ölen anomali kuzu, görenleri hayrete düşürdü.

Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Sındıran Mahallesi'nde dünyaya gelen anomali bir kuzu, görenleri hayrete düşürdü. Doğum sonrası yapılan incelemelerde, kuzunun ön ayaklarının arkada, arka ayaklarının ise önde olduğu belirlendi. Bunun yanı sıra, kuzunun ağız ve burun gelişiminin tamamlanmadığı görüldü. Beslenme yetisi olmayan yavrunun kısa süre içinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Anomali kuzunun bu hale gelmesinin nedenin ise genetik mutasyonlar, çevresel faktörler veya gebelik sürecindeki olumsuzluklardan kaynaklanabileceği öngörülüyor.





#Ankara
#Kuzu
#Haymana

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