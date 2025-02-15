Üç kulaklı, tek gözlü ve ters ayaklı olarak doğdu

Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Sındıran Mahallesi'nde dünyaya gelen anomali bir kuzu, görenleri hayrete düşürdü. Doğum sonrası yapılan incelemelerde, kuzunun ön ayaklarının arkada, arka ayaklarının ise önde olduğu belirlendi. Bunun yanı sıra, kuzunun ağız ve burun gelişiminin tamamlanmadığı görüldü. Beslenme yetisi olmayan yavrunun kısa süre içinde hayatını kaybettiği öğrenildi.