Gündem Uçağa binmek isteyen 2 İranlının midesinden 103 kapsül uyuşturucu çıktı
VAN

Uçağa binmek isteyen 2 İranlının midesinden 103 kapsül uyuşturucu çıktı

Uçağa binmek isteyen 2 İranlının midesinden 103 kapsül uyuşturucu çıktı

Van’dan uçakla İzmir’e gitmek isterken havalimanında yakalanan 2 İranlının yapılan muayenesinde toplamda 103 adet kapsül halinde 920 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
İranşı vatandaşların midesindeki uyuşturucu kapsülleri
İranşı vatandaşların midesindeki uyuşturucu kapsülleri

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan risk analizi çalışmaları neticesinde İran uyruklu A.D. ve S.A. isimli şahıslardan şüphelenildiği belirtildi. Açıklamada, “Şahısların Van-İzmir uçağına binişleri engellenmiş, alınan karara istinaden yapılan iç beden muayenesinde şahısların midelerinde kapsül halinde yabancı cisimler olduğu görülmüş. Yapılan iç beden muayenelerinden sonra taburcu edilmişler ve şahıslarda A.D.’den 52 adet kapsül halinde 460 gram, S.A.’dan ise 51 adet kapsül halinde 460 gram olmak üzere toplamda 103 adet kapsül halinde 920 gram metanfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan A.D. ve S.A. isimli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmışlardır” denildi.

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