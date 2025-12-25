Uçak kazası düşündürücü ve üzücü

Ankara’da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için siyasiler başsağlığı mesajı paylaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Libya’yla samimi ilişkilere dikkat çekerek böyle bir dönemde yaşanan kazanın düşündürücü olduğunu belirtti. İşte siyasilerin kaza sonrasındaki mesajları:

TÜRKİYE’NİN ACISIDIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eş güdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür. Tarihi, siyasi, ekonomik ve köklü ilişkilerimiz olan Libya’nın acısı elbette Türkiye’nin de acısıdır. Bu münasebetle dost ve kardeş ülke Libya’ya taziyelerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.

ÜZÜNTÜMÜZ BÜYÜK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Üzüntümüz büyük. Ankara’da düşen uçakta hayatını kaybeden, aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad’ın da bulunduğu heyete Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, kardeş Libya halkına ve yönetimine sabır ve başsağlığı diliyorum.

HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Çok üzgünüz. Kardeş Libya’nın ve hepimizin başı sağ olsun. Ankara’da meydana gelen elim uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad’a, beraberindeki heyete ve mürettebata Allah’tan rahmet diliyoruz.

KARDEŞ LİBYA’YA SABIRLAR DİLERİZ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Milli Savunma Bakanlığı ve şahsım adına Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı ve sabırlar dileriz.







