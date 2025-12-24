AK Parti Sözcüsü Çelik'ten uçak kazasına ilişkin açıklama: Kardeş Libya’nın ve hepimizin başı sağolsun

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Çelik, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için taziye mesajı yayımladı. Çelik, "Ankara'da meydana gelen elim uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad’a, beraberindeki heyete ve mürettebata Allah’tan rahmet diliyoruz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Çok üzgünüz. Kardeş Libya'nın ve hepimizin başı sağ olsun. Ankara'da meydana gelen elim uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'a, beraberindeki heyete ve mürettebata Allah'tan rahmet diliyoruz."
