Ucuz diye Suriye demiri kullanılmış

“Hatay’da su bitti”, “Yardımlar kesildi” gibi sosyal medyada hızla yayılan yalanlar, depremzedeleri endişelendiriyor. Zaten çadır ve konteyner kentlerde çok zor bir hayat yaşayan aileler, bu gibi yalanların panik ve kargaşaya neden olduğunu söyledi.