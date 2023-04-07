Ucuz diye Suriye demiri kullanılmış

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Deprem bilimciler, Meclis’te milletvekillerinin sorularını yanıtladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Kumral Hatay’da kullanılan demirlerin Suriye’den getirildiğini söyledi. Yıkılan binaların çoğunun demirlerinin Türk yapımı olmadığını belirten Kumral, “İskenderun Demir Çelik Fabrikası olmasına rağmen ucuz olduğu için Suriye demirini kullanmışlar. Suriye demirinin dayanıklılığı bizim ülkemizin yaptığı demirlerin yarısı kadar değil. Sonuçları ortada” dedi.
Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Dernek Başkanı Nazmi Şahin de 6 Şubat’taki depreme kadar geçmiş beş depremde yapı denetimli binaların yıkılmadığını söyledi: “Son depremde yapı denetimli 151 bin binadan 290’ı yıkıldı. Yüzde 85’i ikinci depremde yıkıldı.”