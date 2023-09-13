Uğur Dündar 'Sosyal medyada yorumlara baksın' diyerek eleştirdi: Kılıçdaroğlu direndikçe koltuğuyla birlikte saygınlığını da kaybedecek

"Değişime direnen, bu nedenle giderek saygınlığını da yitirmeye başlayan Kemal Bey, rüzgârın nasıl estiğini öğrenmek istiyorsa sosyal medya mesajlarının altındaki yorumlara baksın. Onun pilotluğundaki CHP'nin hızla düşmekte olduğunu görür!.. Bu öylesine hızlı bir düşüş ki Sayın Kılıçdaroğlu'na hem koltuğunu hem de saygınlığını kaybettirebilir!.."