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Uğur Dündar 'Sosyal medyada yorumlara baksın' diyerek eleştirdi: Kılıçdaroğlu direndikçe koltuğuyla birlikte saygınlığını da kaybedecek

CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar, seçim hezimeti sonrası değişim çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. "Kemal Bey, rüzgârın nasıl estiğini öğrenmek istiyorsa sosyal medya mesajlarının altındaki yorumlara baksın" diyen Dündar, "Değişime direndikçe koltuğuyla birlikte saygınlığını da kaybedecek" ifadelerini kullandı.

Elif Karahan
09:46 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Uğur Dündar'dan değişime kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Uğur Dündar'dan değişime kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

CHP destekçisi olan ancak son seçim sonrası partiye yönelik ağır eleştirilerde bulunan Sözcü yazarı Uğur Dündar, köşe yazısında 'değişim' çağrılarını umursamayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.


'Değişimin bayrağını genç biri taşımalı'


Değişimden kastının sadece Kılıçdaroğlu'nun gitmesi olmadığını ifade eden Dündar,
"Değişimin bayrağını CHP'nin kurucu ayarlarıyla barışık, Atatürkçülüğü asla tartışılmayan, Cumhuriyet sevdalısı ve tüm toplum kesimlerini kucaklama aşkıyla siyaset yapan genç, cesur ve dürüst bir lider taşımalı."
dedi.

'Hem koltuğunu hem de saygınlığını kaybedebilir'

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına gelen binlerce 'İstifa et' yorumuna atıfta bulunan Dündar,
"Değişime direnen, bu nedenle giderek saygınlığını da yitirmeye başlayan Kemal Bey, rüzgârın nasıl estiğini öğrenmek istiyorsa sosyal medya mesajlarının altındaki yorumlara baksın. Onun pilotluğundaki CHP'nin hızla düşmekte olduğunu görür!.. Bu öylesine hızlı bir düşüş ki Sayın Kılıçdaroğlu'na hem koltuğunu hem de saygınlığını kaybettirebilir!.."
ifadelerini kullandı.


#Uğur Dündar
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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