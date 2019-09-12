Gündem Uğur Dündara okuma cezası
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Uğur Dündar’a ‘okuma’ cezası

Gazeteci Uğur Dündar hakkında 2014 yılında yazdığı bir köşe yazısında AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada verilen 11 ay 20 günlük hapis cezası, kitap okuma yaptırımına çevrildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uğur Dündar
Uğur Dündar

Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Uğur Dündar katılmazken, avukatları hazır bulundu. Davayı karara bağlayan mahkeme, Uğur Dündar’ı üzerine atılı “hakaret” suçunu işlediğinin sabit görüldüğü gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, Dündar’a verilen hapis cezasını Türk Ceza Kanunu’nun “Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar” başlıklı 50. maddesine göre seçenek yaptırıma çevirdi. Dündar, 5 ay 25 gün süreyle haftada en az 2 saat olmak kaydıyla mesai saatleri içerisinde Yüksek Öğretim Kurumları kütüphanesinde “şerefe karşı suçlar” ile ilgili makale, tez ve kitap okuyacak.

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