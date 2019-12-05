‘Uğur’lu yöneticiler Japonya ve Kore eğitimini inceledi

Gezi Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Genel Müdür Yardımcıları ve eğitim yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.

OKULLAR ZİYARET EDİLDİ

Program kapsamında okul ve üniversite yetkililerinden eğitim sistemleri ile ilgili bilgi alındı. Tokyo’da akademik olarak Japonya’nın en başarılı üniversitesi olan Waseda Üniversitesi, eğitimde iddialı küçük bir zincir okul olan Shibuya Ortaokul ve Lisesi ile Saitama Şehri Belediyesinin finansal destek verdiği özel bir fen lisesi olan Omiya Kita Lisesi ziyaret edildi. Güney Kore’de ise 8 üst nitelikli liseden biri olan Incheon Bilim ve Sanat Akademisi Lisesi ve Shinhan Üniversitesi’nde deneyimli akademisyenler ve eğitimcilerle bir araya gelindi.

EN BÜYÜK MİRAS; EĞİTİM

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Japon kültüründe, coğrafyamızda alışılagelen miras kavramının olmadığına değinerek, “Bizim kültürümüzde yer aldığı gibi bir miras kavramı olmaması bizleri şaşırttı, ailenin mal varlığı vefat ettiğinizde çocuğunuza değil aslında devletin oluyor. Bu nedenle Japonlar çocuklarına bırakabilecekleri en büyük mirasın bir mülk değil, iyi bir eğitim olduğuna inanıyorlar” dedi. Güney Kore devleti eğitim reformunu öğretmenlerin hem eğitim, hem de sosyo-ekonomik koşullarını iyileştirerek başladığını belirten Kulaberoğlu “Güney Kore’de ise sınav odaklı bir eğitim sistemi var fakat kendileri üniversiteleri hakkında şu ifadelerde bulunuyor: ‘En iyi üniversiteye girmek size yıldırım çarpma ihtimalinden daha düşük’. Bu nedenle aslında sınava hazırlık süreci de eğitim sisteminde önemli bir yere sahip” şeklinde konuştu.