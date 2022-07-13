Ukrayna tahılına ilişkin dörtlü toplantıda koordinasyon merkezi oluşturulması konusunda mutabık kalındı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da gerçekleştirilen "Dörtlü Toplantı"ya ilişkin soruyu yanıtladı.

Tüm dünyayı etkileyen tahıl krizinin çözümüne yönelik Rusya ve Ukrayna ile yapılan görüşmelerde diğer konuların yanı sıra Ukrayna limanlarındaki tahıl ve diğer gıda maddelerinin tahliyesi üzerinde de durulduğunu ifade eden Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmelerinde bu konuları gündeme getirdiğini ve bunun önemini ifade ettiğini hatırlattı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar.

Yapılan bu görüşmeler doğrultusunda ilgili bakanlık ve kurumların da birçok ikili toplantı gerçekleştirdiğini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Bu çerçevede bugün de Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde Kalender Kasrı'nda Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında bir toplantı yapıldı. Gıda krizinin çözümüne katkı sağlamak maksadıyla atılmış önemli bir adım olan bugünkü toplantıda, tahıl ve diğer gıda yüklü gemilerin emniyetli bir şekilde deniz yoluyla intikal ettirilmesine ilişkin tüm detaylar üzerinde çalışılmıştır.

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Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleşen toplantı sonucunda İstanbul'da tüm tarafların temsilcilerinin bulunacağı bir koordinasyon merkezinin oluşturulması, liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi temel teknik hususlarda mutabık kalınmıştır. Sonuç olarak, temel prensipler üzerindeki mutabakatın bizim için de anlamı var. Bu problemin çözülmesi konusunda tarafların istekli olduğunu görüyoruz. Bunu BM ile koordineli şekilde yürütmek suretiyle bir sonuca varmaya çalışacağız. Bu manada önümüzdeki hafta Ukrayna ve Rus heyetlerinin yeniden Türkiye'de toplanması konusunda fikir birliğine varıldı. Önümüzdeki hafta yapacağımız bu toplantıda hem bütün detaylar bir kez daha gözden geçirilecek hem de yaptığımız çalışmalar imza altına alınacak."

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Türkiye'nin, bugüne kadar bölge ve dünya barışına sağladığı katkıların yanı sıra insani bir sorun olan gıda krizinin çözümü için de üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirten Akar, tahıl ve gıda maddelerinin tahliyesi konusunda katkılarından dolayı Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler heyetlerine de teşekkür etti.