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Ukrayna’yı ‘iyileştirme’ masası

Rusya işgali altında bulunan Ukrayna için “Ukrayna’yı İyileştirme Konferansı” toplandı. İsviçre’nin Lugano kentinde düzenlenen konferansta Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı temsil etti

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Canberk Doğan Yeni Şafak
Ukrayna’yı ‘iyileştirme’ masası
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

Rusya işgali altında bulunan Ukrayna için “Ukrayna’yı İyileştirme Konferansı” toplandı. İsviçre’nin Lugano kentinde düzenlenen konferansta Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı temsil etti. Konferansta, Ukrayna’nın yeniden yapılanmasına yönelik uluslararası çabaların eş güdümü ele alındı. Konferansa video mesajıyla katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın savaş başladığından bu yana 2 bin 102 eğitim binasını yok ettiğini ve saldırılan çoğunun ağır mühimmatla yapıldığını söyledi. Rusya’nın aynı zamanda sağlık altyapısını da hedef aldığını belirten Zelenski, savaşın başladığı 24 Şubat’tan bu yana 799 tıbbi altyapı tesisinin Rus güçlerinin saldırıları sonucu yok edildiğini ifade etti. 

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