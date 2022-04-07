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Gündem Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
İSTANBUL

Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler

Kadıköy Uzunçayır metro istasyonunda toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammı protesto eden bir grup, İstanbulkart basmadan turnikelerden atlayarak geçti.

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Haber Merkezi DHA
Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler.

Kadıköy Uzunçayır metro istasyonunda toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammı protesto eden bir grup, İstanbulkart basmadan turnikelerden atlayarak geçti.

"ZAMLAR GERİ ALINSIN"

Uzunçayır metro durağında toplanan Öğrenci Kolektifleri adlı grup, İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammı protesto etti. Açıklama yapan bir grup üyesi, "Ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zam nedeniyle burada bir araya geldik. Yapılan zam kararını kabul etmiyoruz. Zamlar geri alınmasını istiyoruz" dedi .Açıklamadan sonra "Ulaşım Zamları Geri Alınsın", "Ulaşım Hakkı Engellenemez" diye slogan atan grup üyeleri, İstanbulkart basmadan turnikelerden atlayarak geçti. Turnikeleri geçen grup alkışlarla durağa doğru yürüdü.

Öğrenciler yüzde 40'lık ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto etti
OYNAT 00:45
Öğrenciler yüzde 40'lık ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto etti
Uzunçayır metro istasyonunda toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammı protesto eden öğrenciler, İstanbulkart basmadan turnikelerden atlayarak geçti.


İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam
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