İzmir, Manisa, Aydın ve Bolu'nun çeşitli noktalarında günlerdir süren orman yangınlarıyla amasız mücadele devam ediyor.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin dört bir yanındaki orman yangınlarına ilişkin son durumu, X hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu.
Ülke genelinde 72 yangın: 45'i kontrol altında 27'sine müdahale sürüyor
Yaklaşık 600 araç 3 bin personel sahada
"Ancak bu süreçte, kamuoyunda yangınlarla ilgili oluşan hassasiyeti istismar edebilecek yanlış bilgi ve haberler de dolaşıma girebilmektedir.
Vatandaşlarımızın kasıtlı ve yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemeleri, sadece resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri esas almaları büyük bir önem arz etmektedir."