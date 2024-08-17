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Ülke genelinde 72 yangın: 45'i kontrol altında 27'sine müdahale sürüyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin dört bir yanındaki orman yangınlarına ilişkin son durumu aktardı. "Ülke genelinde 72 yangın çıkmış olup, bunların 45'i kontrol altına alınmıştır." diyen Altun, "27 yangına ise müdahale devam etmektedir. İzmir'de devam eden yangınlarda toplam 596 araç ve 2965 personel ile müdahale çalışmalarına havadan ve karadan devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

00:15 - 17/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:29 - 17/08/2024 Cumartesi
AA
İzmir'deki yangınlara müdahale sürüyor.
İzmir'deki yangınlara müdahale sürüyor.

İzmir, Manisa, Aydın ve Bolu'nun çeşitli noktalarında günlerdir süren orman yangınlarıyla amasız mücadele devam ediyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin dört bir yanındaki orman yangınlarına ilişkin son durumu, X hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu.



Ülke genelinde 72 yangın: 45'i kontrol altında 27'sine müdahale sürüyor

"Ülke genelinde 72 yangın çıkmış olup, bunların 45'i kontrol altına alınmıştır."
diyen Altun,
"27 yangına ise müdahale devam etmektedir. İzmir'de devam eden yangınlarda toplam 596 araç ve 2965 personel ile müdahale çalışmalarına havadan ve karadan devam edilmektedir.
" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 600 araç 3 bin personel sahada

"İzmir’de devam eden yangınlarda toplam 596 araç ve 2965 personel ile müdahale çalışmalarına havadan ve karadan devam edilmektedir."
bilgisini veren Altun,
"Devletimizin ilgili kurumları, yangınla mücadele sürecini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır."
dedi.
Yalan haberlere karşı vatandaşları uyaran Altun, paylaşımının devamında şunları dile getirdi:

"Ancak bu süreçte, kamuoyunda yangınlarla ilgili oluşan hassasiyeti istismar edebilecek yanlış bilgi ve haberler de dolaşıma girebilmektedir.

Vatandaşlarımızın kasıtlı ve yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemeleri, sadece resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri esas almaları büyük bir önem arz etmektedir."



#Orman Yangını
#Fahrettin Altun
#İzmir
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