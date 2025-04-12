Uludağ'a ilgi arttı: 9 günlük bayram tatilinde 25 bin 395 tatilciyi ağırladı

Kayakseverlerin 'Beyaz Cennet' olarak tanımladığı, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan, 20 otel ile tesiste toplam 8 bin 350 yatak kapasitesi bulunan Uludağ'da, mevsimin ilk karı 17 Ekim 2024'te yağdı. Kayak pistleri ise 15 Aralık'ta sezona açıldı. Uludağ, aralık, ocak ve şubat aylarını kapsayan yoğun sezonda 793 bin 268 kişiyi ağırladı. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 656 bin 12 olarak gerçekleşti. Böylece bu seneki kayak sezonunda ziyaretçi sayısında 137 bin 256 kişilik artışla yüzde 20,93'lük yükseliş yaşandı. Bu dönemde Milli Park Gişeleri'nden 144 bin 896 otomobil, 10 bin 467 minibüs, 3 bin 31 midibüs, 2 bin 776 otobüs ve 440 motosiklet olmak üzere toplam 161 bin 610 araç giriş yaptı. Geçen yılın aynı döneminde toplam 140 bin 510 araç kayıtlara geçmişti. Araç geçişlerinde böylece yüzde 15,02'lik artış görüldü.