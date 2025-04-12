Üç bin yıllık geçmiş gün yüzüne çıkıyor

Elazığ’ın Palu ilçesinde bulunan 3 bin yıllık tarihi Palu Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığının onayının ardından arkeolojik çalışmalar başlıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat bölümünde bulunan, yaklaşık 7 bin yıllık tarihe sahip olan Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan Palu Kalesinde arkeolojik çalışmalar başlıyor. Urartu Kralı Menuas tarafından inşa edilen ve Murat Nehri kıyısında yükselen Palu Kalesi, yaklaşık 3 bin yıllık geçmişiyle Anadolu’nun en eski ve etkileyici yapılarından biri olma özelliğini taşımaya devam ediyor.