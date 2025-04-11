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Elazığ’da yol yapım çalışmaları sürüyor

Elazığ’da yol yapım çalışmaları sürüyor

04:0011/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Bin metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olan yolda gerçekleşen çalışmada toplam 25 araç ve 35 personel görev aldı.
Bin metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olan yolda gerçekleşen çalışmada toplam 25 araç ve 35 personel görev aldı.

Elazığ’ın muhtelif noktalarında asfalt serim ve yol yapım çalışmaları devam ediliyor. Elazığ Belediyesi ekipleri, kentin ulaşım altyapısını daha konforlu hale getirmek ve ulaşımda kaliteyi artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sürsürü Mahallesi Şehit Mimar F. Mehmet Bakar Caddesi’nde yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, freze asfalt kazıma makinesi ile deforme olan yolun asfalt sökümünü yaparak finişer asfalt serme makinesiyle bitümlü sıcak karışım (BSK) binder asfalt seriminde bulunuyor. Bin metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olan yolda gerçekleşen çalışmada toplam 25 araç ve 35 personel görev aldı.


#Elazığ Belediyesi
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