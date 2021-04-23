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Gündem Ulusal sorunlarda niye suskunsunuz
POLİTİKA

​Ulusal sorunlarda niye suskunsunuz

Ulusal sorunlarda niye suskunsunuz

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, muhalefetin ülkenin geleceğini ilgilendiren konulardaki suskunluğuna tepki gösterdi. Ateş, açıklamasında "Emperyalizmin oyununu az hasarla atlatmak için dün gibi bugün de 84 milyonun birliğine ihtiyaç vardır" ifadelerini kullandı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Ulusal sorunlarda niye suskunsunuz
Yılmaz Ateş

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, muhalefetin ülkenin geleceğini ilgilendiren konulardaki suskunluğuna tepki gösterdi.

Türkiye’nin Doğu ve Batı’nın dünya üzerinde yeni egemenlik kurma mücadelesinin merkezinde yer aldığını vurgulayan Ateş, şöyle konuştu:

İYİ Parti ve HDP paralel düşünüyor
GÜNDEM
İYİ Parti ve HDP paralel düşünüyor
  • “Emperyalizm çevreden kuşatarak, içerideki terörist işbirlikçilerini harekete geçirerek Türkiye’ye boyun eğdirmek, egemenliğini elinden almak, mavi ve kara vatanımızı bölmek istemektedir. Bu anlaşmaların, saldırıların, kumpasların, muhalefete kurulan komplonun, 15 Temmuz’un amacı budur. Bu artık görülmelidir. Hedefleri kişiler değil, Türkiye’nin birliği ve bütünlüğüdür.

ULUSAL SORUNLARDA NEREDESİNİZ?

“Emperyalizmin oyununu az hasarla atlatmak için dün gibi bugün de 84 milyonun birliğine ihtiyaç vardır” diyen Ateş, muhalefete şöyle seslendi:

  • “Burada iktidar kadar, bu ülkenin kurtuluş ve kuruluşunda büyük payı olan CHP yönetimine de görev düşmektedir. Susmak, milli egemenlik ve ‘İstiklal Marşı’mıza karşı yürümek olur. Bu iz de silinmez. Muhalefet ulusal sorunlarımızda nerededir? Artık bir ses vermelidir. Susarak emperyalist güçlere yaranıp iktidara gelmeyi ummak yerine, milletin safında sesini yükselterek, milletin muhalefeti olmalıdır.”
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