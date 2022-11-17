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Ulusal Staj Programı'na 2023'te 400 bin başvuru bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, başvuruları 18 Ocak 2023'te sona erecek 2023 Yılı Ulusal Staj Programı'na (USP) 400 bin kişinin müracaat etmesini beklediklerini söyledi. Atay "Şu anda 127 bin gencimiz bütün işlemlerini tamamladı, sistemde 235 bin genç işlemlerini tamamlıyor. 18 Ocak geldiği zaman tahmin ediyorum 400 bini bulacağız" dedi.

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Haber Merkezi AA
Ulusal Staj Programına 2023te 400 bin başvuru bekleniyor
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, HAVELSAN iş birliğinde "Söz Yetenekte Programı"nın yedincisi, Anadolu Ajansının ev sahipliğinde AAtölye'de düzenlendi.

Sunucu Burcu Çetinkaya'nın moderatörlüğünde, katılımcı kurumların sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan programda HAVELSAN'ın tanıtım filmi gösterildi.

HAVELSAN tarafından üretilen insansız kara aracı "Barkan" ve insansız hava aracı "Baha", stüdyoda sergilendi.

"Dijital Birlik Projeleri"ndeki gelişmeler paylaşıldı

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar'ın "Dijital Birlik Projeleri"ndeki gelişmeleri anlattığı programda "Kahoot" uygulaması üzerinden bilgi yarışması da düzenlendi.

Yarışma sonucunda ilk 10'a girenler, HAVELSAN yerleşkesinde, yetkisi bulunmayan kişilerin giremediği hangarı ziyaret etme ve özel uçuş simülasyonu deneyimleme fırsatı yakalayacak.

İlk 3'e girenlere ise üzerinde isimlerinin yazılı olduğu insansız kara aracı Barkan'ın maketi hediye edilecek.

"Gençlerin yeteneklerini ortaya çıkaracak iletişim araçları geliştiriyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, programın sonunda yaptığı açıklamada, gençlerin yeteneklerini ortaya çıkaracak ve beceri kazanmalarına aracılık edecek iletişim araçları geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Gençlerin Türkiye'deki yenilikler, yeni istihdam alanları ve özellikle dünyada rekabet eden sektörlerle ilgili bilgilendirilmeleri için "YTNK TV" dijital platformunu kurduklarını bildiren Atay, platformun büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Atay, "Söz Yetenekte Programı" kapsamında İGA Havalimanı İşletmesi, TCG Anadolu gemisi ve TUSAŞ'ta program yaptıklarını, dünya ölçeğinde başarıların elde edildiği projelerin gençlerin gündemine getirildiğini ve bilgi yarışmalarının düzenlendiğini kaydetti.

Gençlerin yarışma sonuçlarına göre teknik gezi ve staj yapma imkanlarına sahip olduğunu vurgulayan Atay, Türkiye'de son 20 yılda okul öncesinden yükseköğretime kadar en yüksek seviyeye ulaştığına işaret etti.

Ulusal Staj Programı 2023 yılı başvuruları başladı

Atay, istihdamı ve insan kaynağını dünya ölçeğinde rekabet edilebilir düzeye taşımaya çalıştıklarını belirterek, bunlardan birinin de Ulusal Staj Programı olduğuna dikkati çekti.

USP 2023'e başvuruların bir ay önce başladığını hatırlatan Atay, şu bilgileri verdi:

  • "Şu anda 127 bin gencimiz bütün işlemlerini tamamladı, sistemde 235 bin genç şu anda işlemlerini tamamlıyor. 18 Ocak geldiği zaman tahmin ediyorum 400 bini bulacağız. Bu da zaten bizim bir yılda üniversiteye aldığımız ortalama 500 bin civarında gencin tamamına ulaşabildiğimiz anlamına geliyor. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi 150 binini kamuda, 150 binini de özel sektörde olmak üzere 300 bin gence staj imkanı sağladığımız zaman ülke olarak ne kadar büyük ve güçlü bir ekonomiye sahip olduğumuzu, gençlere ne kadar fırsatlar sağlayabildiğimizi herkes görmüş olacak."

Programın sonunda Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay'a Büyük Önder Atatürk'ün Anadolu Ajansının kuruluşunu duyuran genelgesine ait fotoğrafı, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar'a ise AA'nın "Mehmetçik Zaferin Askerleri" kitabını hediye etti.

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Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşundan (OSBÜK) yapılan açıklamaya göre, yükseköğretimde 2 yıldır başarıyla sürdürülen ve OECD tarafından üye ülkelere iki kez örnek uygulama olarak gösterilen Staj Seferberliği Programı, bu yıl Ulusal Staj Programı ismiyle gençlere staj imkanı sağlamaya devam ediyor.
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İsim değişikliği, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından ülkenin istihdam politikaları doğrultusunda program kapsamının genişletilmesi nedeniyle yapıldı.
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Kapsamın genişletilmesi sayesinde bu yıl ilk kez mavi yaka insan kaynağını yetiştiren OSBlerdeki mesleki ve teknik anadolu liselerinde eğitimine devam eden gençler de Ulusal Staj Programı aracılığıyla sunulan imkanlardan faydalanabilecek.
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Açıklamada değerlendirmesine yer verilen OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, şunları kaydetti:OSBÜK olarak OSBlerde faaliyetini sürdüren işletmelerin, özellikle KOBİlerin, stajyer ihtiyaçlarının liyakati ve fırsat eşitliğini önceleyen program kapsamında karşılanabilmesi talebini Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisine ilettik. Ofisimiz bu kıymetli programa, OSBlerde faaliyet gösteren işverenlerimizi dahil etme talebimizi kabul etti ve programı, pilot uygulama kapsamında, OSBler içinde yer alan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencilerimizin de başvurusuna açarak önemli bir ihtiyacımıza cevap verdi.
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ULUSAL STAJ PROGRAMINA NASIL BAŞVURU YAPILIR? İŞTE SON TARİH31 Marta kadar başvurulabilecekKütükcü, program aracılığıyla OSBlerdeki MTALlerde eğitim gören 61 binden fazla öğrencinin istihdam edilebilirliklerinin OSB işverenlerinin de desteğiyle güçlendirileceğini ve özellikle KOBİlerin insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasının kolaylaşacağını belirterek, gençleri 31 Mart tarihine kadar kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden başvuruda bulunmaya davet etti.
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Sanayi üretiminin yüzde 45ini gerçekleştiren OSBlerin, aynı zamanda 81 MTAL ile ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirdiğini vurgulayan Kütükcü, OSBlerin Ulusal Staj Programına dahil edilmesi hem Türkiyenin istihdam politikaları hem de gençlerin gelişimleri açısından son derece önemli. değerlendirmesinde bulundu.
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Kütükcü, program sayesinde sanayi için nitelikli insan kaynağı yetişeceğine, işbaşı eğitimiyle öğrencilerin bilgi ve tecrübesinin artacağına işaret ederek, Ulusal Staj Programına OSBÜK ve organize sanayi bölgelerinin dahil edilmesinin camia için çok önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.
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Bu çalışma için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Kütükcü, şu ifadeleri kullandı:Bünyesinde MTAL bulunduran 70 organize sanayi bölgemiz ve 81 okulumuzda 61 binin üzerinde 10, 11 ve 12nci sınıf öğrencilerimiz programdan yararlanacak. Kariyer Kapısı üzerinden staj teklifi alan gençlerimiz, OSBlerdeki sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu yetkinlikler kapsamında işbaşı eğitimine tabi tutulacak ve sonrasında da işverenlerimizin talepleri doğrultusunda istihdam edilebilecek. Böylece sanayinin ihtiyacı olan niteliksel dönüşüme büyük katkı sağlanmış olacak.
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ULUSAL STAJ PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;• Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (lisans 2. sınıf öğrencilerinde staj yapacağı tarihte bir üst sınıfa geçme ve 4. sınıf öğrencilerinde staj yapacağı tarihte henüz mezun olmama şartları aranmaktadır)
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• Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri (ön lisans 1. sınıf öğrencilerinde staj yapacağı tarihte bir üst sınıfa geçme ve 2. sınıf öğrencilerinde staj yapacağı tarihte henüz mezun olmamış bulunma şartı aranmaktadır)
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Yurt içinde öğrenimine devam eden yüksek lisans öğrencileri (not ortalaması 4 üzerinden en az 2 veya diğer sistemlerde dengi) ile yurt dışında yüksek lisansdoktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler
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“Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde yer alan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının” 10., 11. ve 12. sınıf öğrencileri.
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Staj Yapan Öğrencilere Aylık Ödeme Yapılıyor!Cumhurbaşkanlığı tarafından organize edilen Ulusal Staj Programına dahilolan öğrencilerin yasal hakları gözetilerek, sigorta ve staj ücretleri MeslekiEğitim Kanunu kapsamında ödeniyor. 20 ve üzerinde personel çalıştırankurumlar asgari ücretin yüzde 30u, 20den az personel çalıştıran işyerleri stajyapan öğrencilere asgari ücretin yüzde 15inden az ücret veremiyor.
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2022yılında asgari ücret 4253 TL açıklanırken yirmi ve üzerinde çalışanı olankurumlar, staj yapan kursiyerlere 1275 TL ödeme yapacak. Yirminin altındaçalışanı olan kurumlar ise stajyerlere 637 TL ödeme yapacak.
Title
İlk adımda bin 275 TL harçlık: Milyonlarca öğrenciyi sevindirecek gelişme, son gün belli oldu
Organize sanayi bölgelerindeki (OSB) mesleki ve teknik anadolu liselerinde eğitim gören 61 binden fazla genç, "Ulusal Staj Programı" aracılığıyla sunulan imkanlardan faydalanabilecek. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü "Kariyer Kapısı üzerinden staj teklifi alan gençlerimiz, OSB'lerdeki sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu yetkinlikler kapsamında işbaşı eğitimine tabi tutulacak ve sonrasında da işverenlerimizin talepleri doğrultusunda istihdam edilebilecek" dedi. Peki Ulusal Staj Programı nedir, kariyer kapısına kimler başvurabilir? Ulusal Staj Programına başvuru nasıl yapılır? Ulusal Staj Programı kapsamına öğrencilere ne kadar veriliyor? 2022 Kariyer Kapısı Staj Seferberliği ile ilgili tüm detaylar haberimizde...


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