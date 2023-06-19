Ümit Özdağ: Abdüllatif Şener CHP milletvekiliyken Zafer Partisi'ne oy vereceğini bana söyledi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'den istifa eden Abdüllatif Şener'in milletvekilliği döneminde kendisine "Zafer Partisi'ne oy veririm" dediğini aktardı.
Son seçimde milletvekili adayı yapılmayan eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, 14 Mayıs seçimlerinden sonra partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasının nedenine ilişkin detaylı bilgi vermeyen Şener, seçimlerin ilk turunda Sinan Oğan'a oy verdiğini; ikinci turunda ise geçersiz oy kullandığını da söyledi.
Konuyla ilgili Halk TV yayınında konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dikkat çeken bir iddia ortaya attı.