|
Gündem

Ümit Özdağ: Abdüllatif Şener CHP milletvekiliyken Zafer Partisi'ne oy vereceğini bana söyledi

CHP'den milletvekili adayı yapılmayınca partisinden istifa eden ve Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan Abdüllatif Şener ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Halk TV yayınında konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şener'in kendisine "Seçimlerde CHP'den aday olsam da Zafer Partisi'ne oy veririm" dediğini aktardı.

10:56 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'den istifa eden Abdüllatif Şener'in milletvekilliği döneminde kendisine "Zafer Partisi'ne oy veririm" dediğini aktardı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'den istifa eden Abdüllatif Şener'in milletvekilliği döneminde kendisine "Zafer Partisi'ne oy veririm" dediğini aktardı.

Son seçimde milletvekili adayı yapılmayan eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, 14 Mayıs seçimlerinden sonra partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasının nedenine ilişkin detaylı bilgi vermeyen Şener, seçimlerin ilk turunda Sinan Oğan'a oy verdiğini; ikinci turunda ise geçersiz oy kullandığını da söyledi.


Konuyla ilgili Halk TV yayınında konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

'Aday olsam da Zafer Partisine oy veririm'

Abdüllatif Şener ile CHP milletvekili olduğu dönemde kahvaltıda bir araya geldiğini belirten Özdağ,
"Bana birçok insanın içinde 'Sizin sığınmacılar politikanız benim partimin sığınmacılar politikasından daha doğru. Benim partim bu politikayı sürdürürse seçimlerde aday olsam da Zafer Partisi'ne oy veririm' dedi."
ifadelerini kullandı.


#Abdüllatif Şener
#Ümit Özdağ
#CHP
17 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AÖL MEB açık lise kayıtları ne zaman?