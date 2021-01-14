Ümit Özdağ: HDP'nin hakkını savunan CHP şimdi bana saldırıyor

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu’nun verdiği ihraç kararının Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ‘ihraca sevk işleminin usul ve şekle aykırı’ olduğu gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

GÜNDEM Özdağ’ın ihracına mahkemeden ret: Sözlerimin arkasındayım

"Partim beni tehdit ediyor"

Mahkeme kararının ardından kendisine tehditler yapıldığını belirten Özdağ, "Muğla'ya gidersem gereken yapılacakmış. Muğla il teşkilatına baskılar yapılarak dün gece 45 kişi istifa ettirildi. İl başkanı, iki sivil polisin kendisini evinden alıp partiye götüreceğini bildirdi. Bir mahkemenin almış olduğu karara herkes saygı duymalı. Mahkeme kararını alır almaz İYİ Parti grubuna, bu basın toplantısını yapacağıma dair bilgi verdim. İYİ Parti Milletvekili olarak Muğla İl Başkanımızı bugün ziyaret edeceğim" dedi.

REKLAM

GÜNDEM İYİ Parti’den Muğla teşkilatına "Özdağ’a destek verdin" baskısı: İstifaya zorladılar

"HDP'yi savunan CHP şimdi bana saldırıyor"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Özdağ hakkındaki mahkeme kararına ilişkin "İYİ Parti içinde atılmış bir fitne" yorumunda bulunmuştu. Bu sözlere cevap veren Özdağ, "HDP'nin hakkını savunan CHP, şimdi bana saldırıyor. Engin Altay, terör örgütü ile bağlantılı belediye başkanlarının hukukunu savunuyor. HDP'li vekillerin hukukunu da savunuyor, Türk milliyetçisi Atatürkçü Ümit Özdağ'ın hukukunu savunmuyor, siyasi bir iftira ile infaz ediyor" ifadelerini kullandı.

"HDP Türkiye düşmanı bir yapıdır"

HDP'nin kapatılmasına yönelik çağrılar hakkında da konuşan Özdağ şunları söyledi: HDP gerçek bir siyasi parti değildir. HDP siyasi parti ise diğer partiler ne oluyor? HDP ve öncüleri bir terör örgütü ile emir komuta zinciri içinde. Kandil ve İmralı'dan aldıkları talimatı yaşama geçiriyorlar. Mahkeme kararı ile bu sabit olmuş. Atılması gereken adım HDP'nin kapatılması olmalıdır elbette. HDP Türkiye düşmanı bir yapıdır.

REKLAM