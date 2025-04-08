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Ümit Özdağ iddianamesi tamamlandı: 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapsi istendi

Ümit Özdağ iddianamesi tamamlandı: 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapsi istendi

17:108/04/2025, الثلاثاء
G: 8/04/2025, الثلاثاء
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden yıldan 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame gönderildiği mahkemece değerlendiriliyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da düzenlenen İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda kullandığı sözler nedeniyle Ankara'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilmiş ve 21 Ocak günü çıkarıldığı hakimlikçe, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla tutuklanmıştı.


Özdağ hakkında yürütülen soruşturmalardan biri olan "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasına ilişkin 4 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle iddianame düzenlenmişti. Değerlendirme yapan İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi, söz konusu konuşmanın Antalya'da gerçekleşmiş olması gerekçesiyle 'yetkisizlik' kararı verilerek dosya Antalya Asliye Ceza Mahkemesine göndermişti.


7 YIL 10 AY 15 GÜNE KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Ümit Özdağ hakkında devam eden diğer soruşturmada tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Özdağ'ın X(Twitter) paylaşımlarına yer verildi.


Özdağ'ın "Zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçunda 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis istendi. Siyasi yasak istemli İddianame gönderildiği mahkemece değerlendiriliyor.


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