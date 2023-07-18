Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu kazansaydı İçişleri Bakanı olacaktım yanında iki bakanlık ve MİT'i alacaktık

"Kılıçdaroğlu beni 14'ü gece araması gerekirken 6 gün sonra aradı. Zaten 14 gün vardı arada. Protokolün hazırlanması, görüşülmesi çalışılması son 3 günde imzalandı. Bu son 14 günde CHP Gençlik Kolları 'sığınmacılar gitsinler' diye paylaşım yaptı. Ben de içişleri bakanı olarak söyledim. Eğer Zafer Partisi AK Parti ile yaptığı görüşmelerde İçişleri Bakanlığını talep etmişse şart olarak ve Anadolu Kalesi projesini talep etmişse Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için dikiş nakış kurslarını talep etmiş olabilir mi? İçişleri Bakanlığı detaylara girmiyorum 2 bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı. Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu ile görüşseydi böyle bir açıklama yapmazdı. Kılıçdaroğlu kazansaydı ben İçişleri Bakanı'ydım. İki arkadaşım da farklı bakanlıkları alacaktı. Bu gizli bir protokoldü, sözlü de konuşuldu. Yazılı mutabakat bende ve Kılıçdaroğlu'nda var"