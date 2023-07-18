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Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu kazansaydı İçişleri Bakanı olacaktım yanında iki bakanlık ve MİT'i alacaktık

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında, ortağı olduğu Yedili Masa'nın neden seçimi kaybettiğine ilişkin soruyu yanıtladı. Cumhur İttifakı'nın 'seçmen ithal ettiğini' söyleyen Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur öncesinde kendisiyle çok geç iş birliği yaptığını söyledi. Kılıçdaroğlu'na verecekleri destek karşılığında İçişleri Bakanlığı, iki bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı alacaklarını söyleyen Özdağ, "Kılıçdaroğlu kazansaydı ben İçişleri Bakanı'ydım. AK Parti'den İçişleri Bakanlığı talep etmişsek Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için dikiş nakış kurslarını mı talep edecektim?" dedi.

23:50 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu - Ümit Özdağ

Kemal Kılıçdaroğlu - Ümit Özdağ

14 Mayıs'taki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Cumhur İttifakı ile Recep Tayyip Erdoğan ezici farkla üstün çıkmıştı. Erdoğan'dan yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yiyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tura kalan seçimler öncesinde söylem değişikliğine gitmişti. İlk tur öncesinde terör örgütlerine 'özgürlük' ve 'kayyumları kaldırma' vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, ikinci tur öncesinde 'milliyetçi' kılığa bürünmüştü. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Kılıçdaroğlu'na destek vermek maksadıyla üç bakanlık talep ettiği ortaya çıkmış, CHP kanadı ise bu iddiaları
"İki protokolde de üç bakanlık ve MİT Müsteşarlığına dair bir düzenleme, bir madde bulunmamaktadır."
diyerek yalanlamıştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı Habertürk TV canlı yayınında, ortağı olduğu Yedili Masa'nın neden seçimi kaybettiğine ilişkin soruyu yanıtladı.



Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu ile pazarlıklarını anlattı: İçişleri Bakanlığı yanında iki bakanlık ve MİT'i alacaktık

Cumhur İttiffakı'nın 'seçmen ithal ettiğini' söyleyen Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur öncesinde kendisiyle çok geç iş birliği yaptığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'na verecekleri destek karşılığında İçişleri Bakanlığı, iki bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı alacaklarını söyleyen Özdağ,
"Kılıçdaroğlu kazansaydı ben İçişleri Bakanı'ydım. AK Parti'den İçişleri Bakanlığı talep etmişsek Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için dikiş nakış kurslarını mı talep edecektim?"
dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın kendisini yalanlayan açıklamasına da değinen Özdağ,
"Kılıçdaroğlu ile görüşseydi böyle bir açıklama yapmazdı."
diye konuştu.

"Detaylara girmiyorum bu gizli bir anlaşma"

Özdağ konuya ilişkin şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu beni 14'ü gece araması gerekirken 6 gün sonra aradı. Zaten 14 gün vardı arada. Protokolün hazırlanması, görüşülmesi çalışılması son 3 günde imzalandı. Bu son 14 günde CHP Gençlik Kolları 'sığınmacılar gitsinler' diye paylaşım yaptı. Ben de içişleri bakanı olarak söyledim. Eğer Zafer Partisi AK Parti ile yaptığı görüşmelerde İçişleri Bakanlığını talep etmişse şart olarak ve Anadolu Kalesi projesini talep etmişse Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için dikiş nakış kurslarını talep etmiş olabilir mi? İçişleri Bakanlığı detaylara girmiyorum 2 bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı. Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu ile görüşseydi böyle bir açıklama yapmazdı. Kılıçdaroğlu kazansaydı ben İçişleri Bakanı'ydım. İki arkadaşım da farklı bakanlıkları alacaktı. Bu gizli bir protokoldü, sözlü de konuşuldu. Yazılı mutabakat bende ve Kılıçdaroğlu'nda var"



#Ümit Özdağ
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Zafer Partisi
3 gün önce
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