Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu kazansaydı İçişleri Bakanı olacaktım yanında iki bakanlık ve MİT'i alacaktık

Kemal Kılıçdaroğlu - Ümit Özdağ
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı Habertürk TV canlı yayınında, ortağı olduğu Yedili Masa'nın neden seçimi kaybettiğine ilişkin soruyu yanıtladı.
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Cumhur İttiffakı'nın 'seçmen ithal ettiğini' söyleyen Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur öncesinde kendisiyle çok geç iş birliği yaptığını söyledi.
"Detaylara girmiyorum bu gizli bir anlaşma"
Özdağ konuya ilişkin şunları söyledi: