Ümit Özdağ'dan Suriyeli gence ırkçı sözler: Türk milletine ne önerdiğimiz senin için önemli değil sen buranın vatandaşı değilsin

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Mersin'de karşılaştığı Suriyeli genç ile arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.
Sığınmacılara yönelik yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz gün Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı kentlerden biri olan Mersin'e gitti.
Suriyeli gençten Özdağ'a: Suriyelileri göndermekten başka ne vaadiniz var?
Suriyeli gençten Özdağ'a: Suriyelileri göndermekten başka ne vaadiniz var?
Burada ziyaretlerde bulunan Özdağ, Suriyeli bir gençle konuştu. Özdağ, kendisine
"Suriyelileri göndermekten başka ne vaadiniz var? Kampanyanız bu mu?"
diye soran Suriyeli gence şöyle cevap verdi:
"Türk milletine ne önerdiğimiz senin için önemli değil, sen buranın vatandaşı değilsin. Bir Suriyeli olarak sen vatanına döneceksin"
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38 dakika önce