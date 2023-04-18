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Gündem

Ümit Özdağ'dan Suriyeli gence ırkçı sözler: Türk milletine ne önerdiğimiz senin için önemli değil sen buranın vatandaşı değilsin

Sığınmacı karşıtı siyaset yürüten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı kentlerden biri olan Mersin'e ziyarette bulundu. Burada Suriyeli bir gençle konuşan Özdağ, gencin "Suriyelileri göndermekten başka ne vaadiniz var? Kampanyanız bu mu?" sorusu üzerine bir kez daha ırkçı ifadeler kullandı. Özdağ, "Türk milletine ne önerdiğimiz senin için önemli değil, sen buranın vatandaşı değilsin. Bir Suriyeli olarak sen vatanına döneceksin" dedi.

12:10 . 18/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Mersin'de karşılaştığı Suriyeli genç ile arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Mersin'de karşılaştığı Suriyeli genç ile arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Sığınmacılara yönelik yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz gün Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı kentlerden biri olan Mersin'e gitti.

Suriyeli gençten Özdağ'a: Suriyelileri göndermekten başka ne vaadiniz var?

Burada ziyaretlerde bulunan Özdağ, Suriyeli bir gençle konuştu. Özdağ, kendisine
"Suriyelileri göndermekten başka ne vaadiniz var? Kampanyanız bu mu?"
diye soran Suriyeli gence şöyle cevap verdi:
"Türk milletine ne önerdiğimiz senin için önemli değil, sen buranın vatandaşı değilsin. Bir Suriyeli olarak sen vatanına döneceksin"




#Ümit Özdağ
#Zafer Partisi
#Suriyeli
#Mersin
38 dakika önce
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