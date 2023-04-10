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Ümraniye Belediyesi’nden 2 noktada iftar yemeği dağıtımı

Ümraniye Belediyesi, her gün Dudullu Meydanı ve 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda kurulan alanlarda 3 bin kişiye iftar yemeği dağıtıyor. Başkan Yıldırım da dağıtımlardan birine katılarak, vatandaşlara ikram da bulundu.

Haber Merkezi
15:05 . 10/04/2023 Pazartesi
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Ümraniye Belediyesi’nden 2 noktada iftar yemeği dağıtımı

Ümraniye Belediyesi’nden 2 noktada iftar yemeği dağıtımı

Ümraniye'de Ramazan’da sürdürülen iftar yemeği dağıtımları devam ediyor. Ümraniye Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan yemekler, belediye personeli tarafından kurulan alanlarda hijyen kurallarına uygun olarak iftara yetişemeyen vatandaşlara dağıtılıyor. Dudullu Meydanı ve 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda kurulan alanlarda vatandaşlara iftar vaktine kısa bir süre kala kavurma, pilav, tatlı ve ayran ikram ediliyor.

“Burada orucumuzu açacağız”

Konuya ilişki konuşan vatandaşlardan Ayşen Yavrucu, “Ümraniye Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. İşten çıkmıştım, yetişemedim. Burada orucumuzu açacağız” dedi.

Bir diğer vatandaş Hanım Gün ise “Güzel bir uygulama olmuş. Teşekkür ederiz. Biz de iftarlığımızı aldık” diye konuştu.

“Soframızı paylaşmak adına ilçemizin iki ayrı noktasında iftariyelik dağıtımında bulunuyoruz”

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım da diğer dağıtım noktası olan 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda vatandaşlara iftar öncesinde iftariyelik dağıtımında bulundu. Başkan Yıldırım, dağıtım esnasında vatandaşlarla sohbet ederek, hayırlı iftarlar diledi.

Yıldırım, “Bu yıl deprem nedeniyle tüm Ramazan organizasyonlarımızı Onikişubat’a kaydırdık. Bu nedenle Ümraniye’mizde eskiden olduğu gibi büyük sofralar kuramadık. Yine de vatandaşlarımızla soframızı paylaşmak adına ilçemizin iki ayrı noktasında iftariyelik dağıtımında bulunuyoruz. İnşallah en kısa sürede depremin yaralarını sarar, eski Ramazanlara kavuşuruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.


#ümraniye
#iftar
#dağıtım
22 dakika önce
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