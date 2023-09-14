|
Gündem

Ümraniye, Futsal Milli Takımı’nı bağrına bastı

İtalya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası öncesi Down Sendromlu Futsal Milli Takımı’yla bir araya gelip şampiyonluk sözü alan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, şampiyon olarak yurda dönen sporcuları tebrik edip tam altınla ödüllendirdi.

04:00 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Yıldırım, sporculara tam altın hediye etti.

Sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Yıldırım, sporculara tam altın hediye etti.

Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı, İtalya Pandova’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nın final maçında Portekiz’i 2-1 yenerek Avrupa’nın ikinci kez en büyüğü oldu. Final maçı öncesi sporcularla bir araya gelerek şampiyonluk sözü alan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, şampiyon olarak dönen milli takımla tekrar buluştu. Sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Yıldırım, sporculara tam altın hediye etti.


KUPA SÖZÜ ALMIŞTIK

Final maçı öncesinde kupayı kazanacaklarına dair sporculardan söz aldığını da sözlerine ekleyen Başkan Yıldırım, “Biz de onlara bir söz vermiştik. Şimdi verdiğimiz sözümüzü yerine getiriyoruz ve kardeşlerimize altın hediye ediyoruz. İnşallah bundan sonra da Özel Futsal Milli Takımı’mızı dünya şampiyonu olarak görmek istiyoruz. Şampiyonlukta emeği geçen Federasyon Başkanımıza, teknik ekibe ve sporcularımıza çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.


BAŞKANA DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, “Artık Avrupa’nın her yerinde varız. Sizin gibi duyarlı yöneticiler sayesinde bu kardeşlerimiz gün yüzüne çıkıyor. Belediye Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım’ın yüreğinin güzel olduğunu bir kez daha gördük. İtalya’ya gitmeden önce belediye başkanımıza söz vermiştik. Şimdi de sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Desteklerinden dolayı Başkanımıza ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.


#Ümraniye Belediyesi
#futsal
#Milli Takım
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023-2024 GSB KYK Yurt Başvuru Sonuçları Sorgulama Ekranı