Ümraniye, Futsal Milli Takımı’nı bağrına bastı

Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı, İtalya Pandova’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nın final maçında Portekiz’i 2-1 yenerek Avrupa’nın ikinci kez en büyüğü oldu. Final maçı öncesi sporcularla bir araya gelerek şampiyonluk sözü alan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, şampiyon olarak dönen milli takımla tekrar buluştu. Sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Yıldırım, sporculara tam altın hediye etti.





KUPA SÖZÜ ALMIŞTIK

Final maçı öncesinde kupayı kazanacaklarına dair sporculardan söz aldığını da sözlerine ekleyen Başkan Yıldırım, “Biz de onlara bir söz vermiştik. Şimdi verdiğimiz sözümüzü yerine getiriyoruz ve kardeşlerimize altın hediye ediyoruz. İnşallah bundan sonra da Özel Futsal Milli Takımı’mızı dünya şampiyonu olarak görmek istiyoruz. Şampiyonlukta emeği geçen Federasyon Başkanımıza, teknik ekibe ve sporcularımıza çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.





BAŞKANA DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, “Artık Avrupa’nın her yerinde varız. Sizin gibi duyarlı yöneticiler sayesinde bu kardeşlerimiz gün yüzüne çıkıyor. Belediye Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım’ın yüreğinin güzel olduğunu bir kez daha gördük. İtalya’ya gitmeden önce belediye başkanımıza söz vermiştik. Şimdi de sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Desteklerinden dolayı Başkanımıza ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.



