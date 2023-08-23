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Ümraniye Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Çanakkale’de

Ümraniye Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Çanakkale’de dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınına müdahale için bölgeye ulaşarak çalışmalara başladı. Başkan Yıldırım, “Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz” dedi.

Haber Merkezi
17:35 . 23/08/2023 Çarşamba
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Ümraniye Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Çanakkale’de

Ümraniye Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Çanakkale’de

Çanakkale’de dün öğle saatlerinde merkeze bağlı Kayadere Köyü yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede yayılırken, bölgeye yakın olan yerleşim alanları da hızlı bir şekilde tahliye edildi. Bin 500 hektar alanı etkisi altına alan yangına başta Tarım ve Orman Bakanlığı ve AFAD ekiplerinin yanı sıra birçok arama kurtarma ekibi havadan ve karadan müdahale ediyor. Ümraniye Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi de akşam saatlerinde hazırlıklarını yaparak, yola çıktı. Sabah saat 04.00 sularında Çanakkale’ye varan 26 kişilik arama kurtarma ekibi, 5 araç ve birçok ekipmanla Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yangına müdahale ediyor. Ümraniye Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, yangın kontrol alınıncaya kadar bölgedeki çalışmalara devam edecek.

“Rabbim yangın bölgesinde emek veren tüm ekiplerin yardımcısı olsun”

Çanakkale’de çıkan yangından dolayı büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye Belediyesi olarak birçok doğal afette önemli görevler üstlenmiş olan arama kurtarma ekibimizi Çanakkale’de süren yangına müdahale etmeleri için gece saatlerinde bölgeye yönlendirdik. Ekiplerimiz şu an koordinasyon içinde bölgedeki çalışmalara önemli katkı sağlıyor. Rabbim yangın bölgesinde emek veren tüm ekiplerin yardımcısı olsun. Yaşanan bu üzücü olayda şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz. Dilerim ki, en kısa sürede yangın daha geniş alanlara yayılmadan kontrol altına alınıp, söndürülür. Tüm Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Rabbim bir daha böyle bir felaketi bizlere yaşatmasın” dedi.

#ümraniye
#arama kurtarma
#çanakkale
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