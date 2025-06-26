Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ümraniye parklarında çocuk festivali başladı

Ümraniye parklarında çocuk festivali başladı

04:0026/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Festival kapsamında 6 Ağustos’a kadar, Ümraniye’nin 20 farklı parkında haftanın üç günü birbirinden renkli etkinlikler devam edecek.
Festival kapsamında 6 Ağustos’a kadar, Ümraniye’nin 20 farklı parkında haftanın üç günü birbirinden renkli etkinlikler devam edecek.

İstanbul Ümraniye Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini daha eğlenceli, verimli ve unutulmaz hale getirmek amacıyla düzenlenen Çocuk Festivali başladı. Festivalin ilk etkinliği, Çakmak Mahallesi’nde yer alan Sevgi Parkı’nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Palyaçolar, sihirbaz gösterileri, eğlenceli oyun parkurları ve çeşitli sürpriz aktivitelerle dolu etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlenirken aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi. Pamuk şeker ikramları ve animasyon karakterlerin renkli şovları, çocukların yüzünde unutulmaz bir gülümseme bıraktı. Festival kapsamında 6 Ağustos’a kadar, Ümraniye’nin 20 farklı parkında haftanın üç günü birbirinden renkli etkinlikler devam edecek.


#Ümraniye
#İstanbul
#çocuk
#festival
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS BAŞVURULARI 2025: ÖSYM KPSS lisans başvuru ekranı açıldı mı? KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür, Alan Bilgisi sınav başvuru tarihleri