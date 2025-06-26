Ümraniye parklarında çocuk festivali başladı

İstanbul Ümraniye Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini daha eğlenceli, verimli ve unutulmaz hale getirmek amacıyla düzenlenen Çocuk Festivali başladı. Festivalin ilk etkinliği, Çakmak Mahallesi’nde yer alan Sevgi Parkı’nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Palyaçolar, sihirbaz gösterileri, eğlenceli oyun parkurları ve çeşitli sürpriz aktivitelerle dolu etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlenirken aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi. Pamuk şeker ikramları ve animasyon karakterlerin renkli şovları, çocukların yüzünde unutulmaz bir gülümseme bıraktı. Festival kapsamında 6 Ağustos’a kadar, Ümraniye’nin 20 farklı parkında haftanın üç günü birbirinden renkli etkinlikler devam edecek.