Umut yine Türkiye

Bölgede tansiyon her geçen gün yükselirken, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Enis Kervan, yaşananların Kosova’nın bütünlüğüne zarar verdiğini, bölgenin huzurunu kaçırdığını söyledi. NATO’nun bölgedeki etki gücünün Türk askerine oranla düşük olduğunu anlatan Kervan, “Sırp protestocular NATO askerleri ve Kosova polisine saldırdı. Saldırıya uğrayan gazeteciler yaralandı. 3 Kosova polisi Kosova sınırları içinde Sırbistan polisi tarafından kaçırılıp tutuklandı” dedi. NATO askerinin, saldırıdan kaçıp NATO bölgesine sığınmak isteyen Kosovalı Arnavut gazetecileri korumadığını belirten Kervan, “Umutlar yine Türk askerinde” diye konuştu. Kosova’daki protestoların ülkenin ekonomisini de olumsuz etkilediğini kaydeden Kervan şunları söyledi: “Kosova’nın ekonomik kalkınması, uluslararası kurumlara üyeliği, sadece Arnavut ve Sırpların geleceği için değil, Kosova’da yaşayan Türkler ve diğer toplumlar için de önemli.”