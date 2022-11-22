Umutlar biterken Türkiye yetişti

84 Ahıska Türkü ile Rusya’ya daha önce geçiş yapan 4 Ahıska Türkü’nden oluşan kafile Herson’dan Türkiye’nin girişimleriyle çıkarıldı ve önceki gün Gürcistan-Türkiye arasındaki Sarp Sınır Kapısı’ndan yurda girdi. Elazığ’da geçici olarak konaklayacakları Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi’ne yerleştirilen Ahıska Türkleri 20 günlük sürecin ardından konaklayacakları yere varmanın ve eş, dost, akrabaları ile yeniden buluşmanın heyecanını Yeni Şafak’a anlattı.

KÂBUSTAN UYANDIK

Rabiya Mirsaliyeva, “Konteyner evler hazırlandı burada bizim için. Herson’daki tüm arkadaşlarımız, akrabalarımız şu an burada. Eşim ve iki çocuğumla birlikte 20 günlük yolculuğun ardından buraya ulaştık. Hava soğuktu, dolayısıyla zor bir yolculuktu. Türkiye’den Allah razı olsun, umudumuz bitmişken sesimizi duydular. Bize el uzattılar. Az çok demeden, kimlik zorunluluğu koymadan bizi o kâbustan çıkarmak için mücadele ettiler” dedi.

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GÜVENLİ SINIRLAR İÇİNDEYİZ

Rabiya Mirsaliyeva’nın eşi Asım Mirsaliyeva ise, “Bu duygu nasıl tarif edilir bilmiyorum. Can güvenliğimiz yoktu, şimdi güvenli bir devletin sınırları içerisindeyiz. Uzun zamandır bekliyorduk, beklentimiz boşa çıkarılmadı. Soydaşlarımız bizi yalnız bırakmadı. İki otobüs dolusu insan artık huzurla güne gözlerini yumacaklar” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’YE MİNNETTARIZ

Hezim Şamilova ise Türkiye’ye minnet duyduklarını söyledi. Şamilova, “Çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türk yetkililer sesimizi duydu ve bizi o cehennemden çıkardı. Gelinim 7 ay önce çocuklarını buraya göndermişti, onlara kavuştu. Oğlum da inşallah buraya gelmek için yola çıktı. Türkiye’nin taşına, toprağına, her bir karışına kurban olurum” diye konuştu.

Müjdeli haber Dışişleri’nden geldi

Ahıska Gençlik Medya Genel Sorumlusu Ramil Hüseyinağa süreci şöyle anlattı: “Bekleyişin dördüncü gününde Dışişleri Bakanlığını aradım ve bilgi verdim. Çok geçmeden müjdeli haber geldi. Ahıskalı Türkler, Rusya-Gürcistan sınırına kadar yolcu edildi ve sınırı geçmeleri sağlandı.”