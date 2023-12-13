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Üniversite okul iş birliği

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, yüksek öğretim kurumlarıyla eğitimde iş birliğine gideceklerini açıkladı.

04:00 - 13/12/2023 الأربعاء
Güncelleme: 03:20 - 13/12/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentü
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentü

14 eğitim fakültesinin dekanıyla protokol kararına vardıklarını belirten Yentür, “Bu doğrultuda okullarımızda akademisyen hocalarımız olsun istiyoruz, yıllarca sınıfta ders veren öğretmenin üniversitedeki öğrencilerle tecrübelerini paylaşması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Yentür, “Üniversitelerden yetkin akademisyenler okula gelecek, her branştan öğretmenlerimiz ise eğitim fakültesindeki öğrenci ve akademisyenlere tecrübelerini aktaracaklar. Bu iş birliğinin eğitim öğretime olumlu katkılar sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Yentür, sınıf anneliğinin kaldırılmasına ilişkin de “Okul-aile birliği varken, ‘sınıf annesi’ gibi kavramların olmaması gerekiyordu. Tüm velilerin okulla ilgili süreçlerini okul-aile birliği üzerinden sürdürmesi önemli” ifadelerini kullandı.



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