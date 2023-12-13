Üniversite okul iş birliği

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim sistemindeki yeniliklere bir yenisini ekleyerek ortaokul ve liselerde işlenecek iki yeni dersin müfredatını oluşturdu. Liselerdeki ders, 7 ünitede detaylı bir şekilde işlenecekken, ortaokullarda ise öğrencilere seçmeli olarak sunulacak. Peki müfredata hangi dersler eklendi? İlkokul, ortaokul ve lisede ders saatleri uzadı mı? İşte konu hakkında son açıklamalar...