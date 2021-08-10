Üniversite tercihinde ebeveyn ve öğrenci nelere dikkat ediyor?

Pandemi ve Online Eğitim, Tercihleri Etkiliyor

Haziran ayında YKS’ye giren, yaşları 18-22 arasında değişen 3000 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada her 10 gençten 7’si (%69,3) pandemi sebebiyle gelecek planları açısından kaygılandığını ifade ediyor

Bir diğer bulgu ise, pandemi ile meydana gelen sosyalleşme ihtiyacının gençler arasında da yaygın olduğu gerçeği... Katılımcıların %65’i “Üniversiteler dijital sosyalleşmeye olanak sağlamalıdır” ifadesine katılarak, üniversite adaylarının bu yöndeki beklentisine işaret ediyor.

Pandeminin en önemli etkilerinden birisi ise konunun ekonomi boyutu... “Pandemiyle birlikte aile ekonomisine daha çok dikkat ediyoruz” ifadesine katılanların oranı %62,1. Bu da pandemi ve ülkedeki ekonomik koşullar çerçevesinde üniversite adaylarının da farkında olduğu mevcut bir ekonomi ve tasarruf bilincini ortaya koyuyor.

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İş Olanaklarının Yanı Sıra, Ulaşım ve Kampüs Hayatı da Tercih Kriterlerinde Üst Sıralarda

Öğrenci hayatı ve kampüs bakımından üniversite adayları %66,6 ile en çok kampüse ulaşımın kolay olmasını, ikinci olarak %62,6 ile sosyal ve kültürel faaliyetleri önemsiyor. Akademik bakımdan %61,6 ile en çok öğretim kadrosunun iyi olmasına önem verdiklerini söylüyorlar. Katılımcılar, %64,7’lük oran ile kariyere olan katkısı ve iş bulma kolaylığını da göz önünde bulduklarını ifade ediyorlar.

Z Kuşağı’na, Başarılı Mezunlar, Öğrencilerin Deneyimleri ve Akademisyenler İlham Veriyor

Üniversite adaylarının, tercih döneminde, bilgi edinmek üzere başvurduğu kaynaklar incelendiğinde, %50,4 oranıyla okul rehber öğretmenlerinin ilk sırayı aldığı görülüyor. İkinci sırada %42,1 oranıyla okul branş/şube öğretmenleri ile üçüncü sırada %39,9 oranıyla üniversite öğrencileri ve mezunlarının yer aldığı dikkat çekiyor.

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Bu Kepin Altında ‘Kültür’ Var!

Üniversite adaylarının katılımıyla yapılan araştırmanın sonuçları, on yıllara dayanan deneyimi, öğrencilerine sunduğu kampüs hayatı ve olanakları ve yetkin akademik kadrosuyla, İstanbul’un en eski vakıf üniversitelerinden olan Kültür Üniversitesi’nin nasıl da doğru bir yolda ilerlediğini de açıkça ortaya koyuyor. Yeni eğitim ve öğretim yılında yeni öğrencileriyle buluşmak için, 20 Ağustos’a kadar sürecek tercih günleri boyunca İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy kampüsünde kapılarını üniversite adaylarına açık tutuyor.