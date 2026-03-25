Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Fikret Orman, Burak Elmas ve Hakan Sabancı dahil 7 isme gözaltı

Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Fikret Orman, Burak Elmas ve Hakan Sabancı dahil 7 isme gözaltı

01:4725/03/2026, Çarşamba
G: 25/03/2026, Çarşamba
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fikret Orman, Burak Elmas ve Hakan Sabancı dahil 7 isim gözaltına alındı.
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fikret Orman, Burak Elmas ve Hakan Sabancı dahil 7 isim gözaltına alındı.

İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Fikret Orman, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Hande Erçel, Didem Soydan, Kerim Sabancı ve Güzide Duran gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.


Uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Beşiktaş eski Başkanı iş adamı Fikret Orman, Galatasaray eski Başkanı iş adamı Burak Elmas, oyuncu Hande Erçel, iş adamı Hakan Sabancı, Didem Soydan, Kerim Sabancı ve Güzide Duran hakkında gözaltı kararı verildi.


