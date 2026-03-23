Ankara'da narkotik operasyonları: 28 tutuklama

12:1323/03/2026, Pazartesi
DHA
Ankara'da narkotik suçlarla mücadele kapsamında son bir haftadır süren operasyonlarda 60 şüpheli gözaltına alındı, 28'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 15-21 Mart 2026 tarihleri arasında uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışmalar yürütüldü. Operasyonlar kapsamında toplam 60 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, adli işlemleri tamamlanan şüphelilerden 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda ise 7 bin 221 adet sentetik hap maddesi, 1 kilo 492 gram kokain, 516 gram esrar, 373 gram metamfetamin, 236 gram A.M. maddesi ve 107 gram bonzai ele geçirildi.

Ayrıca 12 kök kenevir bitkisi de bulundu.

Operasyonlarda uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 hassas terazi, 1 tabanca, 7 tabanca fişeği ile 73 bin 455 TL nakit para da ele geçirildi.



Emeklinin Ocak zammı geçti sıra Temmuz'da! Yeni zamda en güçlü ipucu geldi