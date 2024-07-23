Unvan yok tabela var

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 36 yıllık özel kalem müdürüyken, yeni başkan Özgür Özel'in tarafına geçen Şükran Kütükçü’nün oda ve tabela serüveni devam ediyor.
Özel'in tarafına geçtikten sonra Meclis'te karşılığı bulunmayan ‘Protokol Müdürü’ ilan edilen Kütükçü, daha önce TBMM İdari Amiri Uğur Bayraktutan'a ait olan odaya yerleşmişti. Ancak bu odadan ayrılmayı reddettiği için odayı polis zoruyla terk eden Kütükçü, CHP grup danışmanlarına ait bir odaya yerleştirilmişti. Kütükçü, şimdi odasına tabelasını astırdı. Kütükçü, TBMM'de Meclis Başkanlığı’na bağlı protokol müdürü dışında kimsenin kullanamayacağı "protokol müdürü" ünvanını "grup danışmanı" ünvanının altına ekletti.