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Unvan yok tabela var

Kılıçdaroğlu'nun 36 yıllık özel kalem müdürüyken, Özgür Özel'in tarafına geçen Şükran Kütükçü, karşılığı olmayan ‘Protokol Müdürü’ unvanını odasının tabelasına da yazdırdı. Kütükçü, daha önce TBMM İdari Amiri’ne ait odaya yerleşmiş ve polis zoruyla çıkarılmıştı.

Uğur Duyan
04:00 - 23/07/2024 Salı
Güncelleme: 01:07 - 23/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Özgür Özel, Şükran Kütükçü.
Özgür Özel, Şükran Kütükçü.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 36 yıllık özel kalem müdürüyken, yeni başkan Özgür Özel'in tarafına geçen Şükran Kütükçü’nün oda ve tabela serüveni devam ediyor.

Özel'in tarafına geçtikten sonra Meclis'te karşılığı bulunmayan ‘Protokol Müdürü’ ilan edilen Kütükçü, daha önce TBMM İdari Amiri Uğur Bayraktutan'a ait olan odaya yerleşmişti. Ancak bu odadan ayrılmayı reddettiği için odayı polis zoruyla terk eden Kütükçü, CHP grup danışmanlarına ait bir odaya yerleştirilmişti. Kütükçü, şimdi odasına tabelasını astırdı. Kütükçü, TBMM'de Meclis Başkanlığı’na bağlı protokol müdürü dışında kimsenin kullanamayacağı "protokol müdürü" ünvanını "grup danışmanı" ünvanının altına ekletti.


CHP'li Başkan Talat Yalaz Gezi olaylarını hatırlatıp sözde hayvanseverlerle birlikte sokakları yakıp yıkmakla tehdit etti

Başıboş sokak köpeklerinin ısırma ve yaralama gibi olayları yurdun dört bir köşesinden gelmeye devam ediyor. Başıboş köpekler her gün vatandaşlar için tehdit oluştururken, yüzlerce can ölümden döndü. Vatandaşlar, sokakta güvenilir bir şekilde yürüyemez oldu. Sokakları güvenilmez hale getiren başıboş köpekler sorununun çözümü için yasa tasarısı Meclis’e sunuldu. Sokak hayvanlarıyla ilgili 17 maddelik düzenleme, Meclis komisyonunda görüşülmeye başlandı. Eskişehir’de başıboş sokak köpeklerine yönelik hazırlanan kanun teklifine karşı çıkan sözde hayvanseverler protesto düzenledi. Kanun teklifine tepki gösteren CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, sokakları yıkmakla, ateşe vermekle tehdit etti. "Bu yasayı hazırlayanlar tarihi mücadeleye hazır olsunlar" diyen Yalaz, "Bu son uyarımız.” ifadelerini kullandı.


#Siyaset
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#Şükran Kütükçü
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