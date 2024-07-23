Unvan yok tabela var

Başıboş sokak köpeklerinin ısırma ve yaralama gibi olayları yurdun dört bir köşesinden gelmeye devam ediyor. Başıboş köpekler her gün vatandaşlar için tehdit oluştururken, yüzlerce can ölümden döndü. Vatandaşlar, sokakta güvenilir bir şekilde yürüyemez oldu. Sokakları güvenilmez hale getiren başıboş köpekler sorununun çözümü için yasa tasarısı Meclis’e sunuldu. Sokak hayvanlarıyla ilgili 17 maddelik düzenleme, Meclis komisyonunda görüşülmeye başlandı. Eskişehir’de başıboş sokak köpeklerine yönelik hazırlanan kanun teklifine karşı çıkan sözde hayvanseverler protesto düzenledi. Kanun teklifine tepki gösteren CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, sokakları yıkmakla, ateşe vermekle tehdit etti. "Bu yasayı hazırlayanlar tarihi mücadeleye hazır olsunlar" diyen Yalaz, "Bu son uyarımız.” ifadelerini kullandı.