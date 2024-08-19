Uşak'ta orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor

Eşme ilçesine bağlı Dereli köyü yakınlarında otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek Manisa'nın Sarıgöl ilçesine ulaşan yangına müdahale sürüyor.
Havanın kararmasıyla helikopterlerin müdahalesinin sonladığı yangında, çok sayıda ekip karadan müdahaleye devam ediyor.
Uşak Valisi Turan Ergün, yangın bölgesine gelerek, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş'ten bilgi aldı.
Ergün, yangının etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.
"Yaklaşık 40 saattir durmadan görev icra ediyoruz"
Vali Ergün, dün saat 13.10 sıralarında başlayan yangına aralıksız müdahalenin devam ettiğini söyledi.
Dereli köyü yakınlarında dün otluk alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle meşelik ve ormanlık alana sıçramış, alevler Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar ulaşmıştı.
Yangın nedeniyle Dereli köyü ve Sarıgöl ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde 21 ev tedbir amaçlı tahliye edilmişti.
Yangına, gün içerisinde 4 helikopterle müdahale edilmişti.