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Uşak'ta orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Dereli köyü yakınlarında dün otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek Manisa'nın Sarıgöl ilçesine ulaşan yangına müdahale sürüyor. Uşak Valisi Turan Ergün, Eşme ilçesindeki yangının belirli bir bölgeye sıkıştırıldığını, risk altında olan bina, köy ya da mezra bulunmadığını söyledi.

09:03 - 19/08/2024 Pazartesi
AA
Dereli köyü yakınlarında dün otluk alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle meşelik ve ormanlık alana sıçramış, alevler Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar ulaşmıştı.
Dereli köyü yakınlarında dün otluk alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle meşelik ve ormanlık alana sıçramış, alevler Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar ulaşmıştı.

Eşme ilçesine bağlı Dereli köyü yakınlarında otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek Manisa'nın Sarıgöl ilçesine ulaşan yangına müdahale sürüyor.


Havanın kararmasıyla helikopterlerin müdahalesinin sonladığı yangında, çok sayıda ekip karadan müdahaleye devam ediyor.

Uşak Valisi Turan Ergün, yangın bölgesine gelerek, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş'ten bilgi aldı.


Ergün, yangının etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

"Yaklaşık 40 saattir durmadan görev icra ediyoruz"

Vali Ergün, dün saat 13.10 sıralarında başlayan yangına aralıksız müdahalenin devam ettiğini söyledi.


Yangının hala devam ettiğini aktaran Ergün,
"Daha kontrol altına alındı diyemeyiz. Ama dünle kıyasladığımızda çok çok daha iyi durumdayız, daha sönümlendi. Şu anda neredeyse belli bir bölgede bir alana biraz daha sıkıştırıldı. Tüm ekiplerimizle birlikte burada sahadayız. Şu an 70 araç ve 242 personelle burada yaklaşık 40 saattir durmadan görev icra ediyoruz. El birliğiyle inşallah hep birlikte üstesinden geleceğiz. Bizim için şu an riskli herhangi bir bina, köy ya da mezra yok. Onları da takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede kontrol altına alındı müjdesini de paylaşırız"
dedi.

Dereli köyü yakınlarında dün otluk alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle meşelik ve ormanlık alana sıçramış, alevler Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar ulaşmıştı.


Yangın nedeniyle Dereli köyü ve Sarıgöl ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde 21 ev tedbir amaçlı tahliye edilmişti.


Yangına, gün içerisinde 4 helikopterle müdahale edilmişti.


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