Uşak'taki orman yangını 44 saat sonra kontrol altına alındı

Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla geniş bir alana yayılırken, yangın nedeniyle oluşan dev yangın bulutları gökyüzünü kapladı. Bakan Yumaklı, İzmir'den yangını yerinde incelemek için Muğla'ya hareket etti. Alevlerin ilerlediği Nebiköy ve Kafaca mahallerinin tedbir amacıyla boşaltılmasının istendiği bildirildi. Yangın nedeniyle Aydın-Muğla karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Muğla Valiliğinden gece yarısı yapılan açıklamada ise yolun tekrar ulaşıma açıldığı belirtildi.