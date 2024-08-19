Uşak'taki orman yangını 44 saat sonra kontrol altına alındı

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Dereli köyünde henüz belirlenemeyen nedenle Cumartesi öğlen saatlerinde otluk alanda çıkıp ormanlık ve meşelik alana sıçradı.
Yangın rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Manisa'nın Sarıgöl ilçesi sınırlarına kadar büyüdü. İhbarlar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye, iş makinası, helikopter sevk edildi.
Uşak Valisi Turan Ergün, yangın bölgesine gelerek, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş'ten bilgi aldı.
Ergün, yangının etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.
Ekiplerin müdahalesi ile yangının 46. saatinde kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Dereli köyü yakınlarında dün otluk alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle meşelik ve ormanlık alana sıçramış, alevler Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar ulaşmıştı.
Yangın nedeniyle Dereli köyü ve Sarıgöl ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde 21 ev tedbir amaçlı tahliye edilmişti.
Yangına, gün içerisinde 4 helikopterle müdahale edilmişti.