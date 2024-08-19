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Uşak'taki orman yangını 44 saat sonra kontrol altına alındı

Uşak'ın Eşme ilçesindeki önceki gün saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle bugün 44 saat sonra kontrol altına alındı. Uşak Valisi Turan Ergün, Eşme ilçesindeki yangının belirli bir bölgeye sıkıştırıldığını, risk altında olan bina, köy ya da mezra bulunmadığını söyledi.

09:03 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:13 - 19/08/2024 Pazartesi
AA
Dereli köyü yakınlarında dün otluk alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle meşelik ve ormanlık alana sıçramış, alevler Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar ulaşmıştı.
Dereli köyü yakınlarında dün otluk alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle meşelik ve ormanlık alana sıçramış, alevler Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar ulaşmıştı.

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Dereli köyünde henüz belirlenemeyen nedenle Cumartesi öğlen saatlerinde otluk alanda çıkıp ormanlık ve meşelik alana sıçradı.


Yangın rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Manisa'nın Sarıgöl ilçesi sınırlarına kadar büyüdü. İhbarlar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye, iş makinası, helikopter sevk edildi.

Uşak Valisi Turan Ergün, yangın bölgesine gelerek, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş'ten bilgi aldı.


Ergün, yangının etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

Ekiplerin müdahalesi ile yangının 46. saatinde kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda
“Manisa Gördes ve Uşak Eşme'deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.Soğutma çalışmalarımız devam ediyor”
ifadelerini kullandı.

Dereli köyü yakınlarında dün otluk alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle meşelik ve ormanlık alana sıçramış, alevler Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar ulaşmıştı.


Yangın nedeniyle Dereli köyü ve Sarıgöl ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde 21 ev tedbir amaçlı tahliye edilmişti.


Yangına, gün içerisinde 4 helikopterle müdahale edilmişti.


#Uşak
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