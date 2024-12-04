Üsküdar'da 781 bağımsız bölüm tamam: Hak sahiplerine teslim ediliyor

"Huzur içerisinde, güven içerisinde yatıp oturabileceğimiz binalar yapıldı. Tabii ki ister istemez ufak tefek aksaklıklar da olabilir. Bunlar giderilecek şeylerdir. Bizim arsamız biraz büyük olduğu için, 6 kardeştik, hepimize birer daire olmak üzere toplam 6 daire aldık. Ben kendime düşen daireyi gezdim, gayet de güzel içerisi. 45 yıldır burada oturuyorum, artık huzurlu şekilde yaşamaya çalışacağım"