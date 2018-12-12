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İSTANBUL

Üsküdar'da bomba paniği - Son dakika haberleri

Üsküdar'da bomba paniği

Üsküdar'da bir holdingin bahçesinin duvarındaki demir korkuluklar üzerinde el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. Fitil ateşlemeli parça tesirli el yapımı patlayıcının düşük etkili olduğu belirtildi. EYP üzerinde herhangi bir not veya örgütsel flama bulunmadığı, şüphelilerin tespiti için çevredeki güvenlik kamera görüntülerinin incelendiği bildirildi.

IHA
Polis ekipleri bölgeyi çember altına aldı
Polis ekipleri bölgeyi çember altına aldı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir holdingin bahçe duvarında şüpheli paket görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bomba imha uzmanı ekiplerin yaptığı incelemede, şüpheli paketin EYP olduğu belirlendi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, incelemelerini sürdürüyor.

  • Fitil ateşlemeli parça tesirli el yapımı patlayıcının düşük etkili olduğu belirtildi. EYP üzerinde herhangi bir not veya örgütsel flama bulunmadığı, şüphelilerin tespiti için çevredeki güvenlik kamera görüntülerinin incelendiği bildirildi

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