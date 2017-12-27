Üsküdar’da 1+1 yapıya izin yok

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Çamlıca Camii çevresindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı. Kentsel dönüşüm anlayışlarında bazı kırmızı çizgileri olduğunu aktaran Türkmen, bunlardan birinin “yerinde dönüşüm”, diğerinin “gönüllü dönüşüm” olduğuna dikkati çekti. Üçüncü kırmızı çizgilerinin “estetik dönüşüm” olduğunu aktaran Türkmen, “Nasıl Safranbolu, Göynük evleri deniyor, Üsküdar evleri de denilsin artık” diye konuştu. Dördüncü kırmızı çizginin ise “siteleşme” olduğunu belirten Türkmen, “Üsküdar’da siteleşmeye karşıyız” dedi. Türkmen, beşinci kırmızı çizginin de otopark olduğuna değinerek, “Üskadar’da kesinlikle otoparksız proje olmayacak. Açık otoparktan ziyade kapalı otoparkı önemsiyoruz. Üsküdar’da ayrıca 1+1 daire de olmayacak. 1+1 daire projelerine ruhsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Türkmen, “Boğaz bölgesindeki 70 binlik nüfusluk bölgede bugün 270 bin nüfus yaşıyor. Biz 33 yıl sonra bu 270 bin insanı da burada barındıracak şekilde bir plan yaptık. En az 450 bin insan yaşayabilecek” dedi. Türkmen, Çamlıca Camii’nin eteklerinde bulunan Kirazlıtepe Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümün önemli olduğunu söyledi.

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ORTALAMAMIZ 4, 5, 6 KAT

Türkmen, şu bilgileri verdi: “Burada 180 dönüm alanda 1400 konut ve 120-130 iş yeri var. Yeni boğaz planları gereği bu alanda 1800-2000’e yakın konut ve iş yeri yapacağız” Üsküdar’da yüksek katlı binaları istemediklerini aktaran Türkmen, “Üsküdar’da gökdelen yok. Ortalama imarlarımız 4,5, 6 kat. Bunun en stratejik noktalarından birisi Çamlıca Camii’nin etekleri. Türkiye’ye örnek bir projeyi, Çamlıca Camii’nin eteklerinde gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.