​Üst aklın kuklası

Yurt içinde yapılanmasını en ince ayrıntısına kadar planlayan FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen 1973 yılında Nur talebeleri içinden ayrılarak kendi cemaatini kurdu. Örgüt elebaşı Gülen, cemaatini emir komuta zinciri ile hiyerarşik bir yapı oluşturdu. Nihai hedefe ulaşmak için her yolu mubah gören örgüt ve elemanları yalan, hile, iftira, takiye gibi etik dışı yöntemlere başvurmaktan kaçınmadı. Örgüt bu yöntemler sayesinde bürokrasiden ekonomiye kendisine her kulvarda alan açtı.

ALTIN NESİL SAFSATASI

Kendi ruhani liderliğinde bir rejim kurmayı hayal eden örgüt elebaşı Gülen, 1975-76 yılında örgütlenme için ‘altın nesil’ fikrini kullanmaya başladı.

MEDYANIN GÜCÜNÜ KEŞFETTİ

FETÖ, eğitimi kazanç ve eleman kaynağı olarak görürken medyanın gücünü de keşfetti. Bu dönemde devlete ilk elemanları monte edilirken, örgüt, 1979 yılında ilk ve en güçlü propaganda araçlarından biri olan Sızıntı dergisini yayın hayatına soktu. FETÖ daha sonra 1993 yılında basın hayatına geçti. Basına ayak basan FETÖ’nün elebaşı Gülen’in bir yıl sonra onursal başkanlığını yaptığı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı açıldı. Basın hayatının ardından üç yıl sonra örgüt banka sektörüne adım atarak Banka Asya’yı açtı. Bankanın bir numaralı hesabı da elebaşı Gülen adına açıldı.

REKLAM

SIZARAK BAŞLADILAR

1980 yıllarında devlet içerisinde kadrolaşmasını artarak devam eden FETÖ, sözde seçilmiş öğrenciler başta olmak üzere özellikle askeri lise ve polis kolejlerine yoğun olarak sızma gerçekleşti. FETÖ’nün kadrolaşmasından sonraki adımı büyüme oldu. FETÖ 1990 yıllarından itibaren hızla büyümeye başladı. 1991 yılında yurt dışına açılmaya başlayan FETÖ, ilk yurt dışı okullarını Orta Asya’da açtı. Devlet kadrolarına sızan örgüt mensupları, yaygın olarak kod isimlerini kullanmaya başladı.

28 ŞUBAT’TA ETKİN ROL OYNADI

28 Şubat postmodern darbesinde örgüt takiye maskesini takınarak mütedeyyin subay ve memurların kamudan tasfiye edilmesinde etkin rol üstlendi. Boşalan alan ve mevkileri kendi elamanları ile doldurmaya başladı. Örgüt lideri Gülen, darbenin arkasındaki isim olan dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir’e mektup yazarak, yapılan müdahalenin çok doğru ve gerekli bir karar olduğunu söyledi. 28 Şubat döneminin kazananı olan FETÖ lideri Gülen daha sonra ABD’ye kaçtı.

REKLAM

HOŞGÖRÜ ADI ALTINDA ALGI

Elebaşı Gülen, uluslararası kamuoyuna yönelik algı operasyonlarına başladı. İlk olarak FETÖ 2000 yılında Şanlıurfa-Harran’da Dinler Arası Diyalog toplantısı yaptı. Gülen’in önceden mahkum olduğu iki dava, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in girişimiyle düşürüldü. 2003 yılında FETÖ Türkçe Olimpiyatları organizasyonunu hayata sokarak örgüt hakkında geniş kitlelere dönük imaj çalışmasına yeni bir halka ekledi.

ÖRGÜTÜN DÜNYAYA AÇILMASI

Örgütün dünyaya açılması ile birlikte okulların bulunduğu bölgelerde yapılan lobi faaliyetleri sayesinde yurt dışında yatırım yapmaya başlayan FETÖ mensupları, uluslararası alanda da etkinliklerini artırdı. FETÖ okullarının bulunduğu birçok ülkede FETÖ’ye yakın iş adamlarının yatırımları gerçekleştirildi.

BANK ASYA İLE BAŞLADI

Soru hırsızlıkları ve kumpaslarla kamuya sızan FETÖ, Bank Asya’yı açtıktan sonra gözünü iş dünyasına çevirdi. 2005 yılında Gülen’e bağlı iş adamlarının bir araya getirildiği TUSKON adlı sivil toplum örgütü ortaya çıkarıldı. Bu dönemde TUSKON çatısı altında 150 iş insanı derneği ve bünyesinde faaliyet gösteren 1200 iş insanını temsil ediyordu. FETÖ, 2000’li yıllara gelindiğinde güçlü bir finansal altyapı oluşturmuştu. FETÖ, 1980’lerden itibaren açtığı basın-yayın kurumları ve medya şirketleri üzerinden büyük bir gelir elde etti. 1990’lı yıllarda orta ölçekli firmalar, elde ettikleri kârlarının artması ile holdingleşmeye başladı. Ve artık cemaat olarak bilinen yapının yerini holdingleşmiş bir düzen almaya başladı.

REKLAM

ÖRGÜTÜN MİLYAR DOLARLIK GELİRİ

Türkiye'de son 40 yıllık süreçte başta okul, dershane, kolej, medya, finansal şirketler ve banka olmak üzere birçok alanda etkin bir yapılanmaya erişen FETÖ, bu kurum ve kurulular sayesinde 11 milyar dolarlık bir gelire ulaştı.

Böcek, tape, sabotaj, son olarak darbe

FETÖ, zamana yayarak yıllar içinde devleti kuşatırken, nihai amacı ‘ele geçirme’ önünde en büyük engel olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı gördü. Hain emeline ulaşmak için korsan dinlemelerden, montaj tapelerden, yargı ve emniyete yerleştirdiği elemanlarının düzmece kararlarından medet umdu. Ancak netice alamayınca son bir umutla 15 Temmuz’da darbe girişimine soyundu.

KONUTTA DİNLEME

Örgütün, Erdoğan’ı devre dışı bırakma planı, onun Başbakanlığı döneminde başladı. Takvimler Aralık 2011’i gösteriyordu. Dönemin Başbakanı Erdoğan’ın Subayevleri’ndeki ikameti ile Başbakanlık Resmi Konutunda yapılan incelemelerde kamuoyunda “böcek” tabir edilen dinleme cihazları bulundu. Mahkemeye intikal eden yargılama sonucunda 10 sanığa 54 yıla ilave olarak 6 ay ila 7 ay 15 gün arasında değişen miktarlarda hapis cezası verildi.

GAYE ERDOĞAN’A ULAŞMAKTI

Ardından FETÖ’nin ikinci adımı geldi. Kamuoyunun “Demokratik Açılım” olarak bildiği Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi’ne de sabotaj yapma girişiminde bulundu. 7 Şubat 2012’de MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı, basına sızdırılan Oslo görüşmeleri nedeniyle ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırıldı. FETÖ, “Paralel Yapı” olarak yargı üzerinden devlete karşı ilk ciddi operasyonu gerçekleştirmeyi amaçlıyordu. “Paralel” savcılar özellikle Hakan Fidan üzerinden Erdoğan’a ulaşarak devlete ve iktidara en büyük darbeyi indirmeyi planlıyorlardı. Ancak Erdoğan’ın Fidan’a “İfade vermeye gitme” talimatı tezgâhı bozdu. Fidan, savcılığın yetkisiz olduğu gerekçesiyle ifade vermeye gitmedi. Hükümet operasyonunun hedefini artık daha net anlamaya başladı. Paralel Devlet’in yargı yoluyla gerçekleştirmeye çalıştığı darbeye karşı harekete geçen hükümet, MİT Kanunu’nda önemli bir değişikliğe giderek MİT Müsteşarı’nın ve Başbakan’ın “özel görevler” verdiği kişilerin ifadeye çağrılmasını Başbakan’ın iznine bağladı. Böylece Paralel Yapı’nın MİT üzerinden gerçekleştirmek istediği darbe girişimi bertaraf edildi.

REKLAM

17-25 KALKIŞMASI

FETÖ, Emniyet ve yargıya sızdırdığı örgüt elemanlarıyla bu kez Erdoğan ve iktidarı 17-25 Aralık kumpası ile hedefe oturttu. Ekonomik kumpas ve montaj tapeler üzerinden hükümeti, dolayısıyla Erdoğan’ı yeniden devirmeye kalkıştı. Yasa dışı dinlemeler yoluyla elde edilen ses kayıtları montajlanarak sosyal medya üzerinden servis edildi. Bu şekilde Erdoğan’ın kamuoyu nezdinde yıpratılması hedeflendi.

ÇAREYİ DIŞ GÜÇLERDE ARADI

Fetullahçı Terör Örgütü, MİT krizi, 17-25 Aralık kumpas girişiminde başarısız olunca çareyi dış güçlerde bulmaya başladı. Türkiye’ye dış güçlerin müdahale etmesi için çağrıda bulunan FETÖ, devleti ele geçirebilmek için Türkiye’de hükümete ve millete karşı 15 Temmuz darbe girişiminde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bulunduğu Marmaris’e suikast timi gönderdiler. Halkın karşı koyması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığı ile darbe bertaraf edilirken, suikast timinden hainler menfezde enselendi.