Üsteğmen Yavuz’a son görev: Bir Tunahan gider bin Tunahan gelir Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit olan Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un cenazesi, memleketi Bursa'da toprağa verildi. Baba Sadık Yavuz, "Bir Tunahan gider bin Tunahan geri gelir" derken, anne Zerrin Yavuz da, "Oğlumla gurur duyuyorum, bu benim için gurur" dedi.

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