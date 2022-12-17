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YEREL GÜNDEM

Üsteğmen Yavuz’a son görev: Bir Tunahan gider bin Tunahan gelir

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit olan Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un cenazesi, memleketi Bursa'da toprağa verildi. Baba Sadık Yavuz, "Bir Tunahan gider bin Tunahan geri gelir" derken, anne Zerrin Yavuz da, "Oğlumla gurur duyuyorum, bu benim için gurur" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Üsteğmen Yavuz’a son görev: Bir Tunahan gider bin Tunahan gelir
Şehit Üsteğmen Tunahan Yavzu'a son görev.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz son yolculuğuna uğurlandı. Yavuz'un (27) Türk bayrağına sarılı naaşı, Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'ndeki babasının evinin önüne getirildi.

Baba Sadık Yavuz, "Bir Tunahan gider bin Tunahan geri gelir" dedi. Şehidin naaşı Duran Camisi'ne götürüldü. Anne Zerrin Yavuz musalla taşında yatan oğlunun tabutuna sarılıp, “Bugün düğünümüz var oğlum. Seninle gurur duyuyorum” diyerek ağladı. Üsteğmen'in naaşı, Ömerbey Mezarlığı'nda defnedildi.

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