Üsteğmen Yavuz’dan acı haber: Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanmıştı

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu. 5 Aralık’ta, PKK’lı teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Yavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehidin Bursa’da yaşayan ailesi acı haberle yasa boğuldu. Acılı aileyi yakınları teselli etti. Mudanya’daki babaevine Türk bayrakları asılıp evin bulunduğu sokağa da taziye çadırı kuruldu. Şehidin babası Sadık Yavuz’un emekli astsubay olduğu öğrenildi. Şehidin naaşı bugün Güzelyalı Duran Camii’nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ömerbey Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

GÜNDEM MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi