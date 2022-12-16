Gündem Üsteğmen Yavuzdan acı haber Pençe-Kilit Operasyonunda yaralanmıştı
BURSA

Üsteğmen Yavuz’dan acı haber: Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanmıştı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu. Zerrin ve Sadık Yavuz çiftinin 2 çocuğundan biri olan şehit Yavuz'un kardeşi Efe Yavuz'un da TSK’ya katılmak için hazırlandığı öğrenildi. Şehidin bugün cuma namazını müteakip Mudanya Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Üsteğmen Yavuz’dan acı haber: Pençe-Kilit Operasyonunda yaralanmıştı
Şheit Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu. 5 Aralık’ta, PKK’lı teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Yavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehidin Bursa’da yaşayan ailesi acı haberle yasa boğuldu. Acılı aileyi yakınları teselli etti. Mudanya’daki babaevine Türk bayrakları asılıp evin bulunduğu sokağa da taziye çadırı kuruldu. Şehidin babası Sadık Yavuz’un emekli astsubay olduğu öğrenildi. Şehidin naaşı bugün Güzelyalı Duran Camii’nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ömerbey Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Fransada aşırı sağcılar Faslılara saldırdı

Fransa'da aşırı sağcılar Faslılara saldırdı

​14 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.
440 milyar lira kasada kaldı

440 milyar lira kasada kaldı

​11 ayda denk bütçe.
129 milyar dolar burada

129 milyar dolar burada

​Merkez Bankası rezervi 8 yılın zirvesine yükseldi.
2023'te son kez aday olmam siyasetten çekilmem anlamına gelmez

2023'te son kez aday olmam siyasetten çekilmem anlamına gelmez

​Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta soruları yanıtladı.

Hapis ve yasak yok

Hapis ve yasak yok

​Karar kesinleşmiş değil.

Meydan başka masa başka

Meydan başka masa başka

​İmamoğlu'na sıcak bakan sadece Akşener.

Bay Kemal'i taca attılar

Bay Kemal'i taca attılar

​Niye bu kadar sevindiniz.

Gazın fiyatı Türkiye'de belirlenecek

Gazın fiyatı Türkiye'de belirlenecek

​Putin'den enerji merkezi ile ilgili önemli açıklamalar.
İngiliz taraftarlar ilk kez olay çıkarmadı

İngiliz taraftarlar ilk kez olay çıkarmadı

​Alkol tedbirleri işe yaradı.
Bomba yüklü arabada vuruldu

Bomba yüklü arabada vuruldu

​Kuzey Irak ve Suriye'de PKK'nın 2 kritik ismi öldürüldü.
BM 30 Mart'ı Sıfır Atık günü ilan etti

BM 30 Mart'ı Sıfır Atık günü ilan etti

​Emine Erdoğan başlattı 105 ülke kabul etti.
Üsteğmen Yavuz'dan acı haber

Üsteğmen Yavuz'dan acı haber

​Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanmıştı.
10 binlerce hemşire iş bıraktı

10 binlerce hemşire iş bıraktı

​İngiltere'de 106 yıl sonra bir ilk.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.