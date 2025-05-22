Usulsüz hayvan sevk belgesi düzenleyenlere operasyon: 9 gözaltı

Yapılan aramalarda yasa dışı yollarla temin edildiği değerlendirilen 1150 hayvan küpesi, 2 küpe sökme-takma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 109 tabanca mermisi, 1 av tüfeği, usulsüz sevk işlemlerinde kullanıldığı düşünülen çok sayıda doküman ile çok sayıda senet ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.