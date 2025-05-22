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Usulsüz hayvan sevk belgesi düzenleyenlere operasyon: 9 gözaltı

Usulsüz hayvan sevk belgesi düzenleyenlere operasyon: 9 gözaltı

09:2922/05/2025, Thursday
DHA
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Ağdı'da usulsüz hayvan sevk belgesi düzenleyerek haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. 1150 yasa dışı hayvan küpesi ile çeşitli materyaller ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde usulsüz hayvan sevk belgeleriyle maddi menfaat sağladıkları tespit edilen 10 şüpheliye yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında il merkezindeki 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Yapılan aramalarda yasa dışı yollarla temin edildiği değerlendirilen 1150 hayvan küpesi, 2 küpe sökme-takma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 109 tabanca mermisi, 1 av tüfeği, usulsüz sevk işlemlerinde kullanıldığı düşünülen çok sayıda doküman ile çok sayıda senet ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan başarılı operasyon sonucunda yaklaşık 5 milyon TL kamu zararının önüne geçilmiştir. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir" denildi.




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