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'Utanç gecesi'nde Siyonist parmağı

İrlanda'nın başkenti Dublin, bir göçmenin bıçaklı saldırı olayıyla karıştı. Aşırı sağcılar, sokakları ateşe verdi. İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, “utanç gecesi” ifadesini kullandı. Olayların kıvılcımı provokatif sosyal medya paylaşımlarının, İrlanda’nın Filistin'e destek vermesiyle ilişkili olabileceği yorumları yapıldı.

04:00 - 25/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 01:18 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Dublin.

Dublin.

İrlanda’nın başkenti Dublin’de perşembe gecesi yaşanan bıçaklı saldırıda 3’ü çocuk, 4 kişinin yaralanmasının ardından aşırı sağcılar sokakları ateşe verirken, İrlanda Başbakanı olaylarla ilgili “utanç gecesi” açıklaması yaptı. Saldırganın Cezayir asıllı bir göçmen olduğu iddiası üzerine sokaklara inen aşırı sağcı gruplar araçları ateşe verip mağazaları yağmaladı. Başkomiser Drew Harris, olaylardan “Aşırı sağ ideolojiyle hareket eden delirmiş, holigan bir kesimi” sorumlu tuttuğunu ifade etti. İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu akşam şehir merkezimizde tanık olduğumuz sahnelere müsamaha gösterilemez ve gösterilmeyecektir” ifadelerini kullandı. Öte yandan İrlanda’daki olayların, ülkenin terör devleti İsrail’e karşı Filistin’e destek vermesiyle ilişkili olabileceği yorumları da yapıldı. Olaylar esnasında aşırı sağcı grupları galeyana getirmek için bir anda çok sayıda provokatif içerik ve manipülatif videonun sosyal medyada eş güdümlü olarak piyasaya sürüldüğüne dikkat çekilirken, İrlanda yönetiminin tutumundan rahatsızlığı defalarca dile getiren işgalci İsrail’in güvenlik servislerinin olaylarda parmağı olabileceği belirtildi.



#İrlanda
#Dublin
#Filistin
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