Uyum programı başlıyor: MEB'den öğrencilere ücretsiz kitap desteği

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okul öncesi, ilkokul 1'inci ve lise 9'uncu sınıf öğrencilerinin 4 Eylül'de başlayacağı uyum programına ilişkin ücretsiz kitap dağıtımı yapıldı. Bakanlık tarafından 2003'ten 2022'ye kadar 3 milyar 946 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynak dağıtıldı.Okul öncesi 3 çeşit, ilköğretim 126, ortaokul 292, özel eğitim 97, mesleki eğitim 648 çeşit olmak üzere toplam 1166 kitap hazırlandı.