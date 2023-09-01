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Uyum programı başlıyor: MEB'den öğrencilere ücretsiz kitap desteği

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi, ilkokul 1'inci ve lise 9'uncu sınıf öğrencilerinin 4 Eylül'de başlayacağı uyum programı dolayısıyla ücretsiz kitap dağıttı.

14:05 . 1/09/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okul öncesi, ilkokul 1'inci ve lise 9'uncu sınıf öğrencilerinin 4 Eylül'de başlayacağı uyum programına ilişkin ücretsiz kitap dağıtımı yapıldı. Bakanlık tarafından 2003'ten 2022'ye kadar 3 milyar 946 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynak dağıtıldı.Okul öncesi 3 çeşit, ilköğretim 126, ortaokul 292, özel eğitim 97, mesleki eğitim 648 çeşit olmak üzere toplam 1166 kitap hazırlandı.

Yaklaşık 192 milyon ders kitabı

Bu yıl yaklaşık 192 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynak dağıtımı gerçekleştirilecek. Özel okullar ise 1-5 Eylül arasında, MEBBiS kitap seçim modülünden kitap taleplerini güncelleyebilecek.



#MEB
#Milli Eğitim Bakanlığı
#Uyum Haftası
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