Gündem Uyum vedeğişim kongresi
POLİTİKA

Uyum ve değişim kongresi

AK Parti’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden genel başkan seçildiği kongre sonrası başlayan değişim ve yenilenme hareketinin son adımı Büyük Kongre’de atılacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle atıl hale gelen tüzük güncellenecek. ‘Metal yorgunu’ kadrolar yerini genç ve dinamik isimlere bırakacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
AK Parti’de değişim ve yenilenme kongrede sürecek.
AK Parti’de değişim ve yenilenme kongrede sürecek.

AK Parti’de 18 Ağustos’ta gerçekleşecek Büyük Kongre hazırlıkları hız kazandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘mesajı aldık’ sözleri doğrultusunda AK Parti’de değişim ve yenilenme kongrede sürecek.

AK Parti’de 6’ncı Olağan Büyük Kongre için geri sayım başladı. 18 Ağustos’ta gerçekleşecek Büyük Kongre’de AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana ülkeye verdiği hizmetler bir kez daha hatırlanacak. AK Parti’nin eksikleri değerlendirilerek 24 Haziran sürecinin muhasebesi yapılacak. Büyük Kongre kapsamında AK Parti’nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

GENÇ VE DİNAMİK İSİMLER

AK Parti’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Genel Başkan seçildiği 3’üncü Olağanüstü Kongre sonrasında başlayan değişim ve yenilenme hareketinin son adımı Büyük Kongre’de atılacak. Zaman içerisinde Erdoğan’ın deyimi ile “metal yorgunu” olan kadrolar yerini genç ve dinamik kadrolara bırakacak.

PARTİ TÜZÜĞÜ DE YENİLENECEK

AK Parti’de değişim de yenilenme süreci kapsamında parti tüzüğü de yenilecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş ile birlikte atıl duruma gelen tüzük maddeleri kaldırılacak. Yerlerine yeni sistemle ilgili düzenlemeler koyulacak. Tüzük değişikliği ile ilgili hazırlıklar parti genel merkezinde sürdürülüyor.

YEREL SEÇİMİN STARTI VERİLECEK

Değişim ve dönüşümün son adımının ardından AK Parti, 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere odaklanacak. Büyük Kongre ile birlikte partide yerel seçimlerin startı verilecek. AK kadrolar alanlara inerek çalışmaya başlayacak. AK Parti’de yerel seçimler için hedef daha çok belediye başkanlığı kazanmak ve daha çok vatandaşı AK Parti belediyeciliği ile buluşturmak olacak.

Kıbrıs’ta oldubittiye izin vermeyeceğiz
GÜNDEM
Kıbrıs’ta oldubittiye izin vermeyeceğiz

FETÖ mağduru bürokratlar göreve hazır
GÜNDEM
FETÖ mağduru bürokratlar göreve hazır

CHP’de kurultay restleşmesi
GÜNDEM
CHP’de kurultay restleşmesi

FETÖ mağdurubürokratlar göreve hazır

FETÖ mağdurubürokratlar göreve hazır

Pasifize edilen birçok bürokrat, yeni sisteme katkı vermeye hazır bekliyor.
Serveti 1 milyar dolar

Serveti 1 milyar dolar

​Oktar 'ın maddi gücünü kullandığı bazı üyeleri daha sonra örgütten attığı belirlendi.
CHP'dekurultay restleşmesi

CHP'dekurultay restleşmesi

Muhaliflerin kurultay için 26 imzası kaldı.
Görevleribuymuş

Görevleribuymuş

​HDP'li Buldan, terörist cenazesine katılan vekilleri savundu.
FETÖ'cüleritahliye çetesi çökertildi

FETÖ'cüleritahliye çetesi çökertildi

​FETÖ'den tutuklananları tahliye vaadiyle kandırmışlar.
İşte ilkbakan yardımcıları

İşte ilkbakan yardımcıları

​Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bakan yardımcıları belli oldu.
Kudüs'tenvazgeçmeyiz

Kudüs'tenvazgeçmeyiz

​İsrail kurşunlarıyla yaralanan Filistinliler İstanbul'da tedavi görüyor.
Ar-Ge desteği18 milyarı aştı

Ar-Ge desteği18 milyarı aştı

​Yatırımlarının yoğunlaştığı teknopark sayısı 81'e çıktı.

TKP'li teröristeYunan kalkanı

TKP'li teröristeYunan kalkanı

​Yunanistan teröristlere sahip çıkmaya devam ediyor.
81 ilde huzur operasyonu

81 ilde huzur operasyonu

Türkiye genelinde düzenlenen operasyonda 489 şüpheli yakalandı.
İranlı yıldız Trabzonspor'da

İranlı yıldız Trabzonspor'da

​Trabzonspor, İranlı stopter Majid Hosseini'nin transferini bitirdi.
Sınır ötesinde vurdu

Sınır ötesinde vurdu

​TSK, Irak'ın kuzeyinde 8 teröristi etkisiz hale getirdi.
Türkiye talep ettiİngilizler yakaladı

Türkiye talep ettiİngilizler yakaladı

Firari FETÖ'cü Akın İpek ev hapsine alınmıştı.
'Hedeflerimize ulaştık'

'Hedeflerimize ulaştık'

Türk Hava Yolları, 2018 hedeflerini yıl bitmeden tamamladı.
100 günlükplan belli oldu

100 günlükplan belli oldu

18 Ağustos'ta açıklanıp hayata geçirilecek.
Türk bayrağıyla uğurlandı

Türk bayrağıyla uğurlandı

Gazzeli şehid Muhammed, meydanlarda da taşıyordu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.