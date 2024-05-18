Uyuşturucu avukatı laikliğe sığındı

Skandal talep dün uyuşturucu dosyası sebebiyle Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davada yaşandı. Uyuşturucu suçundan U.A. ve S.B.’nin yargılandığı davada mahkeme başkanı tanıkların dinleneceğini bildirdiği sırada sanık avukatı Alperen Demirdiş söz talebinde bulundu.

Başörtülü hakimi reddeden Demirdiş, “Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum” dedi. Demirdiş, talebinin reddi halinde mahkeme heyetinin kendiliğinden dosyadan çekilmesini, müvekkilinin sorgusunun bunun sonrasında yapılmasını istedi.

Buna karşın mahkeme başkanı, reddi hakim talebi doğrultusunda sanık savunmasını almayarak yargılamayı durdurdu. Ardından verilen ara kararda mahkeme başkanı ve üyesi hakkında red talebinin sonuçlanıncaya kadar işlem yapılmamasına karar verildi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 2 Temmuz’a erteledi.