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Uyuşturucu avukatı laikliğe sığındı

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde uyuşturucu suçundan yargılanan U.A. ve S.B.’nin avukatı Alperen Demirdiş, 2 hakim başörtülü olduğu için duruşmada “reddihakim” talebinde bulundu. Demirdiş skandal talebiyle ilgili olarak “Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum” dedi. Yargılamayı durduran mahkeme heyeti Demirdiş’i baroya şikayet etti.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 18/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:07 - 18/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Skandal talep dün uyuşturucu dosyası sebebiyle Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davada yaşandı. Uyuşturucu suçundan U.A. ve S.B.’nin yargılandığı davada mahkeme başkanı tanıkların dinleneceğini bildirdiği sırada sanık avukatı Alperen Demirdiş söz talebinde bulundu.

MAHKEME HEYETİ ÇEKİLSİN!

Başörtülü hakimi reddeden Demirdiş, “Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum” dedi. Demirdiş, talebinin reddi halinde mahkeme heyetinin kendiliğinden dosyadan çekilmesini, müvekkilinin sorgusunun bunun sonrasında yapılmasını istedi.

YARGILAMA DURDU

Buna karşın mahkeme başkanı, reddi hakim talebi doğrultusunda sanık savunmasını almayarak yargılamayı durdurdu. Ardından verilen ara kararda mahkeme başkanı ve üyesi hakkında red talebinin sonuçlanıncaya kadar işlem yapılmamasına karar verildi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 2 Temmuz’a erteledi.

BAROYA ŞİKAYET EDİLDİ

Öte yandan Mahkeme heyetinin avukat Alperen Demirdiş'in beyanına ilişkin Ankara 1 No'lu Baroya şikayette bulunduğu öğrenildi.



#Mahkeme
#Ankara Adliyesi
#Ankara
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